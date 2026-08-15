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Kärntner stürzt vier Meter vom Dach auf Betondecke

Kärnten
15.08.2026 21:34
In Kärnten ist ein 52-Jähriger vier Meter vom Dach auf eine Betondecke gestürzt. Er wurde mit ...
In Kärnten ist ein 52-Jähriger vier Meter vom Dach auf eine Betondecke gestürzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Freitagnachmittag ist ein 52-jähriger Kärntner bei Sanierungsarbeiten vier Meter vom Dach gefallen. Der Mann landete auf einer Betondecke und wurde verletzt. Sein erwachsener Sohn musste den Unfall mitansehen.

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Er hatte zuvor gemeinsam mit seinem Vater am Dach eines Nebengebäudes in St. Kanzian am Klopeiner See Sanierungsarbeiten durchgeführt. Dabei brachen plötzlich Wellplatten. Der 52-jährige Vater stürzte vom Dach auf die darunterliegende Betondecke.

Hier sehen Sie ein Posting zu dem Einsatz:

Er erlitt Verletzungen und wurde in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Peratschitzen, die das Rettungsteam bei der Bergung unterstütze. Die Feuerwehr schrieb auf ihrem Facebook-Account über den Einsatz. Demnach war es der 58. in diesem Jahr.

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