Kärntner stürzt vier Meter vom Dach auf Betondecke

Am Freitagnachmittag ist ein 52-jähriger Kärntner bei Sanierungsarbeiten vier Meter vom Dach gefallen. Der Mann landete auf einer Betondecke und wurde verletzt. Sein erwachsener Sohn musste den Unfall mitansehen.
Er hatte zuvor gemeinsam mit seinem Vater am Dach eines Nebengebäudes in St. Kanzian am Klopeiner See Sanierungsarbeiten durchgeführt. Dabei brachen plötzlich Wellplatten. Der 52-jährige Vater stürzte vom Dach auf die darunterliegende Betondecke.
Hier sehen Sie ein Posting zu dem Einsatz:
Er erlitt Verletzungen und wurde in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Peratschitzen, die das Rettungsteam bei der Bergung unterstütze. Die Feuerwehr schrieb auf ihrem Facebook-Account über den Einsatz. Demnach war es der 58. in diesem Jahr.
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