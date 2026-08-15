Kärntner stürzt vier Meter vom Dach auf Betondecke

Er erlitt Verletzungen und wurde in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Peratschitzen, die das Rettungsteam bei der Bergung unterstütze. Die Feuerwehr schrieb auf ihrem Facebook-Account über den Einsatz. Demnach war es der 58. in diesem Jahr.