Adieu, Les Bleus? Trikot-Aufregung um Frankreich

Boston ist bereit für das Duell der Goalgetter-Titanen! Erling Haaland und seine Norweger wollen heute auch den WM-(Mit-)Favoriten Frankreich um Kylian Mbappe stürzen. Aber das Duell um den Gruppensieg ist überschattet von einem Trauerfall: Frankreichs Teamchef Deschamps muss den Tod seiner Mutter verkraften, reiste zurück in die Heimat. Dies hat aber nichts damit zu tun, dass „Les Bleus“ heute nicht in Blau auflaufen.