Adieu, Les Bleus? Trikot-Aufregung um Frankreich

Beide halten vor ihrem abschließenden Vorrundenspiel bei sechs Punkten: Norwegen und Frankreich rittern heute (21 Uhr MESZ – hier im Liveticker) um den Gruppensieg in Pool I. Wobei die „Wikinger“ in ihrem traditionellen roten Trikots einlaufen werden. Auf der anderen Seite werden „Les Blues“ aber erstmals freiwillig nicht in Blau, Weiß oder Rot spielen – sondern in grünen Jerseys.
Boston ist bereit für das Duell der Goalgetter-Titanen! Erling Haaland und seine Norweger wollen heute auch den WM-(Mit-)Favoriten Frankreich um Kylian Mbappe stürzen. Aber das Duell um den Gruppensieg ist überschattet von einem Trauerfall: Frankreichs Teamchef Deschamps muss den Tod seiner Mutter verkraften, reiste zurück in die Heimat. Dies hat aber nichts damit zu tun, dass „Les Bleus“ heute nicht in Blau auflaufen.
Nach dem Auftakt-3:1 gegen Senegal im blauen Trikot, weißen Shorts und roten Socken sowie dem 3:0 gegen den Irak komplett in Blau, werden Olise und Co. heute gegen Norwegen in Grün spielen.
Trikots inspiriert von Freiheitsstatue
Die Norweger laufen in ihren roten Heimdressen auf – und Frankreich kommt in ungewohnten, hellgrünen Auswärtstrikots. Die Farbe der Dressen ist inspiriert vom oxidierten Kupfer der Freiheitsstatue. Das Denkmal in New York ist das Symbol Amerikas, sein Ursprung ist jedoch mit Frankreich verbunden, das sie den Vereinigten Staaten als Zeichen der Freundschaft zwischen den beiden Ländern schenkte.
Bis heute noch nie hat die französische Mannschaft freiwillig in einer anderen Farbe als Blau, Weiß und Rot gespielt, nur einmal musste sie in Grün spielen: 1978 bei der WM in Argentinien – und zwar wegen eines Fehlers des französischen Trainers. Heute gibt‘s wieder einen der seltenen Auftritte im ungewohnten Outfit. Frankreichs Anhänger werden freilich dennoch singen: „Allez, les Bleus!“
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