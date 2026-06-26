Essenslieferant als Geisterfahrer auf A23

Essen pünktlich liefern – und das, um jeden Preis? Ein Lieferant sorgte am Freitagnachmittag mit einer gefährlichen Aktion für Aufsehen: Als Geisterfahrer brauste er über die A23.
„Foodora, gegen jede Regel“ – kommentiert ein „Krone“-Leser die gefährliche Aktion, die er am Freitagnachmittag auf der stark befahrenen Wiener Südosttangente beobachtete.
So düste der Essenslieferant auf seinem Moped am Pannenstreifen entgegen der Fahrtrichtung Richtung Brno. Und das, obwohl aufgrund des stockenden Verkehrs der Pannenstreifen eigentlich auch noch für die Rettungsgasse benutzt werden müsste ...
Ob der Lenker diese Route bewusst gewählt hat, oder ob es sich um ein Versehen handelte, ist nicht bekannt. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall.
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