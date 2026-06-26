„Da stimmt was nicht!“ Ball sorgt für Goalie-Krach

Weniger Panels, mehr Flatterball?

Warum verhält sich der offizielle WM-Ball „Trionda“ so tückisch? Die Antwort liegt vor allem in seiner Konstruktion: Der Ball besteht aus nur vier Panels – so wenigen wie noch nie bei einer Weltmeisterschaft. Traditionell besteht ein Standardfußball aus 32 Panels (20 Sechsecken und 12 Fünfecken). Um zu verhindern, dass der Ball dadurch zu glatt wird und unberechenbar flattert, hat Adidas die Nähte beim aktuellen WM-Ball vertieft und jedes Panel mit drei ausgeprägten Rillen versehen, die den Luftstrom stabilisieren sollen.