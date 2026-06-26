DFB-Star stieg nach WM-Blamage in falschen Bus

Der 31-Jährige, der gegen Ecuador nicht zum Einsatz kam, war mit seinen Gedanken nach der Partie scheinbar ganz woanders. Denn der Noch-Bayern-Spieler, der die Münchner nach acht Jahren verlassen wird, steuerte bei der Abreise zunächst den Bus des Gegners Ecuador an. Er bemerkte seinen Fauxpas erst im Fahrerbereich – und machte erst dann kehrt.