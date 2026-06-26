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DFB-Star stieg nach WM-Blamage in falschen Bus

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
26.06.2026 19:24
Deutschlands Leon Goretzka war nach der 1:2-Pleite gegen Ecuador für einen kurzen Moment völlig ...
Deutschlands Leon Goretzka war nach der 1:2-Pleite gegen Ecuador für einen kurzen Moment völlig orientierungslos.(Bild: Krone-Collage/AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es passte zum orientierungslosen Gesamtbild der deutschen Nationalmannschaft an diesem Tag! Nach der peinlichen 1:2-Pleite gegen Ecuador hat DFB-Star Leon Goretzka bei der Abreise aus dem New-Jersey-Stadion für einen peinlichen Fauxpas gesorgt ... 

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Der 31-Jährige, der gegen Ecuador nicht zum Einsatz kam, war mit seinen Gedanken nach der Partie scheinbar ganz woanders. Denn der Noch-Bayern-Spieler, der die Münchner nach acht Jahren verlassen wird, steuerte bei der Abreise zunächst den Bus des Gegners Ecuador an. Er bemerkte seinen Fauxpas erst im Fahrerbereich – und machte erst dann kehrt.

Zur Verteidigung Goretzkas: Beide blauen Busse standen vor dem Stadion direkt nebeneinander und wiesen eine gewisse Ähnlichkeit auf ...

Video: Goretzka steigt versehentlich in Teambus des Gegners

Goretzkas Bus-Fauxpas passte aber perfekt ins Bild des gesamten DFB-Teams an diesem Abend. Auf dem Spielfeld wirkten die deutschen Kicker phasenweise genauso orientierungslos wie später Goretzka vor dem Stadion.

Schwaches Deutschland blamierte sich gegen Ecuador
Im dritten Gruppenspiel gegen Ecuador zeigte Deutschland eine schwache Leistung, zog am Ende verdient mit 1:2 den Kürzeren – sogar das deutsche Führungstor durch Leroy Sané hätte nicht zählen dürfen.

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„Bild“ tobt: „So sind wir bald raus!“
Sportlich blieb die Niederlage für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann jedoch folgenlos, Platz eins in der Gruppe stand schon vorher fest. Die deutsche Presse quittierte die Pleite dennoch mit heftiger Kritik. „So sind wir bald raus!“, titelte etwa die „Bild“-Zeitung.

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