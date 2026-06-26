Rassismus-Skandal? Jetzt spricht Schweinsteiger!

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky betonte, dass es nicht um die Menschen, sondern um eine fußballerische Einordnung gegangen sei. „Darin und auch in der Wortwahl kann ich keine Form von Rassismus entdecken“, meinte Balkausky. „Wenn sich der Trainer der Elfenbeinküste, Emerse Faé, direkt mit Bastian austauschen würde, wäre sein Verdacht in kürzester Zeit revidiert – da bin ich mir sicher.“