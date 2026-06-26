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Rassismus-Skandal? Jetzt spricht Schweinsteiger!

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26.06.2026 18:42
Bastian Schweinsteiger
Bastian Schweinsteiger(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)
(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

TV-Experte Bastian Schweinsteiger reagiert auf die Rassismus-Vorwürfe! „Ich habe über Fußball gesprochen, nicht über Menschen“, rechtfertigt sich der Weltmeister von 2014.

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Der frühere deutsche Nationalspieler und aktuelle ARD-Experte beschrieb das Spiel der Elfenbeinküste als „bisschen afrikanischer Fußball, der manchmal so ein bisschen unorthodox ist, ein bisschen wild ist, bisschen vielleicht auch manchmal nicht ganz so von der Taktik geprägt ist.“

(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)

Der Trainer der Elfenbeinküste, Emerse Faé, hat Schweinsteiger dafür scharf kritisiert. „Das ist traurig. Wir könnten es rassistisch nennen. Als ich seinen Kommentar gehört habe, war ich enttäuscht. Ich habe keine andere Möglichkeit, als das zu akzeptieren“, so Faé,

(Bild: AFP/ROBERT CIANFLONE)

Stellungnahme von Schweinsteiger
Auf die Äußerungen von Faé reagierte Schweinsteiger nun mit einer Stellungnahme. „Ich habe über Fußball gesprochen, nicht über Menschen. Das ist eine Fußballanalyse. Nicht mehr und nicht weniger“, wurde Schweinsteiger von der ARD zitiert.

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ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky betonte, dass es nicht um die Menschen, sondern um eine fußballerische Einordnung gegangen sei. „Darin und auch in der Wortwahl kann ich keine Form von Rassismus entdecken“, meinte Balkausky. „Wenn sich der Trainer der Elfenbeinküste, Emerse Faé, direkt mit Bastian austauschen würde, wäre sein Verdacht in kürzester Zeit revidiert – da bin ich mir sicher.“

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