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Tödlicher Unfall

Biker (39) nach Sturz unter Auto eingeklemmt

Steiermark
26.06.2026 18:27
Für den 39-jährigen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät.
Für den 39-jährigen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät.(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Horror-Unfall im obersteirischen Bad Aussee: Ein Mitglied einer Motorrad-Reisegruppe stürzte, schlitterte in den Gegenverkehr und krachte in ein Auto. Dabei wurde der Oberösterreicher unter dem Pkw eingeklemmt. Der 39-Jährige starb trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche noch an der Unfallstelle. 

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Ein grausames Ende nahm die Ausfahrt einer sechsköpfigen Motorrad-Reisegruppe am Freitag in Bad Aussee. Kurz nach Mittag verlor ein 39-jähriger Biker – er war als erster der Gruppe vorausgefahren – auf der Koppentalstraße (L701) in einer ansteigenden Rechtskurve den Bodenkontakt und stürzte. Laut Polizei schlitterte das Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. 

Wiederbelebungsversuche erfolglos
Dabei wurde der 39-Jährige unter der Front des Pkw eingeklemmt. Andere Verkehrsteilnehmer sowie später eintreffende Einsatzkräfte starteten sofort mit einer Reanimation – allerdings vergeblich, der Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung (OÖ) erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. 

Eine Mitfahrerin (69) im beteiligten Pkw wurde beim Unfall verletzt und zur weiteren Abklärung ins Spital gebracht. Ein Alkotest mit der Autolenkerin (55) verlief negativ.

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