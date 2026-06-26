Biker (39) nach Sturz unter Auto eingeklemmt

Ein grausames Ende nahm die Ausfahrt einer sechsköpfigen Motorrad-Reisegruppe am Freitag in Bad Aussee. Kurz nach Mittag verlor ein 39-jähriger Biker – er war als erster der Gruppe vorausgefahren – auf der Koppentalstraße (L701) in einer ansteigenden Rechtskurve den Bodenkontakt und stürzte. Laut Polizei schlitterte das Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.