Biker (39) nach Sturz unter Auto eingeklemmt

Horror-Unfall im obersteirischen Bad Aussee: Ein Mitglied einer Motorrad-Reisegruppe stürzte, schlitterte in den Gegenverkehr und krachte in ein Auto. Dabei wurde der Oberösterreicher unter dem Pkw eingeklemmt. Der 39-Jährige starb trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche noch an der Unfallstelle.
Ein grausames Ende nahm die Ausfahrt einer sechsköpfigen Motorrad-Reisegruppe am Freitag in Bad Aussee. Kurz nach Mittag verlor ein 39-jähriger Biker – er war als erster der Gruppe vorausgefahren – auf der Koppentalstraße (L701) in einer ansteigenden Rechtskurve den Bodenkontakt und stürzte. Laut Polizei schlitterte das Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.
Wiederbelebungsversuche erfolglos
Dabei wurde der 39-Jährige unter der Front des Pkw eingeklemmt. Andere Verkehrsteilnehmer sowie später eintreffende Einsatzkräfte starteten sofort mit einer Reanimation – allerdings vergeblich, der Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung (OÖ) erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Eine Mitfahrerin (69) im beteiligten Pkw wurde beim Unfall verletzt und zur weiteren Abklärung ins Spital gebracht. Ein Alkotest mit der Autolenkerin (55) verlief negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.