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Wikinger-Knall!

Haaland und Ödegaard nicht in Norwegens Startelf

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
26.06.2026 19:39
Erling Haaland und Martin Ödegaard werden gegen Frankreich vorerst geschont.
Erling Haaland und Martin Ödegaard werden gegen Frankreich vorerst geschont.(Bild: AFP/JUSTIN SETTERFIELD)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Paukenschlag vor dem Top-Duell in der Gruppe I (Freitag, 21 Uhr MEZ, sportkrone tickert live): Norwegens Teamchef Stale Solbakken verzichtet gegen Frankreich vorerst auf die Top-Stars Erling Haaland und Martin Ödegaard. In diesem Spiel geht es immerhin um den Gruppensieg.

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Haaland und Ödegaard müssen vorerst auf der Bank Platz nehmen. Solbakken hatte jedoch bereits vor der Partie eine Rotation angekündigt: „Es wird einige Änderungen geben. Das ist zu 100 Prozent sicher“, erklärte der Teamchef der Wikinger.

Frankreich schont Stars nicht
Dass er allerdings beinahe die komplette Mannschaft austauscht, kommt nun doch etwas überraschend. Bei Frankreich hingegen spielen die wichtigsten Stammkräfte von Beginn an. 

Norwegen startet mit: Selvik – Aursnes, Falchener, Östigaard, Björkan – Berge, Aasgaard, Thorstvedt – Bobb, Strand Larsen, Schjelderup.

Und so beginnt Frankreich: Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Theo – Tchouameni, Koné, Dembelé, Olise, D. Doué – Mbappé.

Mit je sechs Punkten haben beide Mannschaften bereits ihre Teilnahme an der K.o.-Runde gesichert. Nun geht es darum, wer sich den Gruppensieg sichert.

Mutter gestorben: Frankreichs Teamchef reiste in Heimat zurück
Nicht dabei ist bekanntlich Frankreichs Teamchef Didier Deschamps. Der 57-Jährige reiste in die Heimat zurück, um an der Beerdigung seiner Mutter teilzunehmen. Co-Trainer Guy Stephan steht heute an der Seitenlinie.

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