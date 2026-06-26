Kicker trauert um seine Frau! Sie rettete das Baby

„Eigenes Leben geopfert“

„Du wirst immer unsere Lieblingsheldin sein, Mama. Ich werde dafür sorgen, dass unser Baby nie vergisst, wie wunderbar du warst und wie sehr du sie geliebt hast. Ich werde ihr erzählen, wie du sie gerettet hast, wie du dein eigenes Leben für unsere Tochter geopfert hast, dass du eine mutige Frau warst, die sie selbst in ihren letzten Atemzügen nie im Stich gelassen hat“, reagiert Bello auf Instagram mit einem emotionalen Post auf die furchtbare Nachricht.