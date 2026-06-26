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Herzzerreißender Post

Kicker trauert um seine Frau! Sie rettete das Baby

Fußball International
26.06.2026 19:29
Furchtbare Tragödie um eine junge Mutter in Venezuela.
Furchtbare Tragödie um eine junge Mutter in Venezuela.(Bild: AFP/DONALDO BARROS, Screenshot/Instagram_hectorbello_02)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Mit einer herzzerreißenden Botschaft hat sich Venezuela-Kicker Hector Bello von seiner verstorbenen Frau verabschiedet, die bei einem Gebäudeeinsturz infolge der verheerenden zwei Erdbeben am Mittwoch ihr Leben gelassen hatte. Das Baby des Paares konnte unterdessen nach einer heroischen letzten Tat der Frau gerettet werden. 

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Was für eine brutale Tragödie! Nachdem Venezuela am Mittwoch von gleich zwei schweren Erdbeben erschüttert wurde, wird die Zahl an Todesopfern immer weiter nach oben korrigiert. Zahlreiche Schicksalsschläge stehen hinter dieser Zahl des Schreckens – so wie jene von Venezuela Kicker Hector Bello. 

Der 28-Jährige hat bei einem Gebäudeeinsturz seine Partnerin Andrea verloren. Medien berichten, dass die Frau zuletzt noch als vermisst galt, nun aber traurige Gewissheit herrsche. Rettungskräfte konnten die kleine Tochter des Paares aber noch aus den Trümmern retten. 

„Eigenes Leben geopfert“
„Du wirst immer unsere Lieblingsheldin sein, Mama. Ich werde dafür sorgen, dass unser Baby nie vergisst, wie wunderbar du warst und wie sehr du sie geliebt hast. Ich werde ihr erzählen, wie du sie gerettet hast, wie du dein eigenes Leben für unsere Tochter geopfert hast, dass du eine mutige Frau warst, die sie selbst in ihren letzten Atemzügen nie im Stich gelassen hat“, reagiert Bello auf Instagram mit einem emotionalen Post auf die furchtbare Nachricht. 

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Zu Tränen rührt auch der weitere Text: „Ich werde mich immer an dich erinnern. Erinnerst du dich, dass ich dir immer gesagt habe, dass du mein Leben lang meine Frau sein würdest? Du hast ganz verliebt gelacht und deine Wangen sind rot geworden. Ich halte das nicht aus, meine Liebe, wirklich, ich halte es nicht aus“, so Bello. 

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