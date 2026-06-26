„Botschaft ist klar: Es geht um Wiedergutmachung“

Alles oder nichts. Der Showdown zwischen Algerien und Österreich um den WM-Aufstieg bewegt auch die algerische Community im Land. „Seit der Auslosung geht es den Algeriern um Revanche für Gijon“, so Stefan Schennach, Präsident der österreichisch-algerischen Gesellschaft. „Die Vorfreude ist riesig.“
Beim Wiener Lokalaugenschein am und um den Naschmarkt, am Brunnenmarkt und weiter im 16. Bezirk waren keine Algerier aufzustöbern. „Nein. Uns sind hier keine bekannt“, hieß es von Marktbetreibern immer wieder. Selbst Dressen, die einige Standler im WM-Fieber haufenweise liegen haben, gab es von vielen verschiedenen Ländern, nur vom besagten nicht. Dafür erfuhr man: „Die Algerier zieht es eher nach Frankreich. Alleine schon wegen der Sprache.“
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