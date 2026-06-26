Kind (1) stirbt nach Hitzschlag: Im Auto vergessen

Das 18 Monate alte Kind war am Dienstag in einem Auto auf dem Parkplatz des Universitätskrankenhauses in Marseille entdeckt worden, wie die Universität am Freitag mitteilte. Das Kleinkind starb an den Folgen eines Hitzschlags. Ein Elternteil vergaß das Kind im Auto, wie mehrere Quellen berichten. Es ist aber nicht klar, ob es sich um die Mutter oder den Vater handelte.