Wurde zu spät gefunden
Kind (1) stirbt nach Hitzschlag: Im Auto vergessen
In Frankreich hat ein Elternteil sein 18 Monate altes Kind bei 30 Grad Außentemperatur im Auto vergessen. Das Kleinkind starb an den Folgen eines Hitzschlags. In den vergangenen Tagen kamen in Frankreich mehrere Kinder ums Leben, weil sie im Auto alleine gelassen wurden.
Das 18 Monate alte Kind war am Dienstag in einem Auto auf dem Parkplatz des Universitätskrankenhauses in Marseille entdeckt worden, wie die Universität am Freitag mitteilte. Das Kleinkind starb an den Folgen eines Hitzschlags. Ein Elternteil vergaß das Kind im Auto, wie mehrere Quellen berichten. Es ist aber nicht klar, ob es sich um die Mutter oder den Vater handelte.
Das Elternteil arbeite auf dem Gelände des Universitätskrankenhauses, seit aber nicht direkt dort angestellt, erklärte die Universität. Jemand hatte das Kind entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehrleute brachten das Kind daraufhin in die Notaufnahme. Zu diesem Zeitpunkt schwebte das Kind bereits in Lebensgefahr.
Als das Kleinkind gefunden wurde, lag die Temperatur in Marseille bei etwa 30 Grad. Die französische Mittelmeerküste ist von der jüngsten Hitzewelle in Frankreich nicht ganz so schlimm betroffen gewesen wie der Rest des Landes.
Kein Einzelfall
Am Montag waren bereits zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren in einem geparkten Auto im südfranzösischen Carpentras tot aufgefunden worden. Am Mittwoch starb ein drei Jahre altes Kind im Großraum Paris, das sich allein in einem Auto befand.
Wissenschaftler vermuten, dass es allen Eltern passieren könnte, dass sie ihr Kind am Rücksitz vergessen. Der US-Psychologieprofessor David M. Diamond schätzt, dass das vor allem an Stress, Schlafmangel oder einer veränderten Routine liegt. Es gibt inzwischen Hilfsmittel, die Alarm schlagen, wenn die Eltern sich vom Auto entfernen, während das Kind noch drin sitzt.
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