Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wurde zu spät gefunden

Kind (1) stirbt nach Hitzschlag: Im Auto vergessen

Ausland
26.06.2026 18:46
Das Kind wurde von einem Elternteil im Auto vergessen. (Symbolbild)
Das Kind wurde von einem Elternteil im Auto vergessen. (Symbolbild)(Bild: aapsky - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Frankreich hat ein Elternteil sein 18 Monate altes Kind bei 30 Grad Außentemperatur im Auto vergessen. Das Kleinkind starb an den Folgen eines Hitzschlags. In den vergangenen Tagen kamen in Frankreich mehrere Kinder ums Leben, weil sie im Auto alleine gelassen wurden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das 18 Monate alte Kind war am Dienstag in einem Auto auf dem Parkplatz des Universitätskrankenhauses in Marseille entdeckt worden, wie die Universität am Freitag mitteilte. Das Kleinkind starb an den Folgen eines Hitzschlags. Ein Elternteil vergaß das Kind im Auto, wie mehrere Quellen berichten. Es ist aber nicht klar, ob es sich um die Mutter oder den Vater handelte.

Das Elternteil arbeite auf dem Gelände des Universitätskrankenhauses, seit aber nicht direkt dort angestellt, erklärte die Universität. Jemand hatte das Kind entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehrleute brachten das Kind daraufhin in die Notaufnahme. Zu diesem Zeitpunkt schwebte das Kind bereits in Lebensgefahr.

Als das Kleinkind gefunden wurde, lag die Temperatur in Marseille bei etwa 30 Grad. Die französische Mittelmeerküste ist von der jüngsten Hitzewelle in Frankreich nicht ganz so schlimm betroffen gewesen wie der Rest des Landes.

Lesen Sie auch:
Jedes Jahr sterben Kinder in Autos, weil ihre Eltern sie vergessen haben.
Krone Plus Logo
Tödliches Versehen
Wenn Eltern ihre Kinder im heißen Auto vergessen
23.06.2026
Bei Lebensgefahr
Baby im Hitze-Auto? So schlägt man die Scheibe ein
20.06.2026
Im Auto vergessen
Mutter war in der Arbeit, als Kind Hitzetod starb
18.06.2026

Kein Einzelfall
Am Montag waren bereits zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren in einem geparkten Auto im südfranzösischen Carpentras tot aufgefunden worden. Am Mittwoch starb ein drei Jahre altes Kind im Großraum Paris, das sich allein in einem Auto befand.

Wissenschaftler vermuten, dass es allen Eltern passieren könnte, dass sie ihr Kind am Rücksitz vergessen. Der US-Psychologieprofessor David M. Diamond schätzt, dass das vor allem an Stress, Schlafmangel oder einer veränderten Routine liegt. Es gibt inzwischen Hilfsmittel, die Alarm schlagen, wenn die Eltern sich vom Auto entfernen, während das Kind noch drin sitzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
26.06.2026 18:46
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
FrankreichMarseille
AutoKleinkindKinderMutterVaterEltern
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf