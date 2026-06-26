Gang verwechselt: Lenkerin krachte in Hausmauer

Der Schreck war wohl groß. Eine junge Autofahrerin (19) wollte Freitagnachmittag im Tiroler Zillertal ihr Fahrzeug ausparken. Dabei verwechselte sie Vorwärts- und Rückwärtsgang. Das hatte Folgen.
Der Unfall passierte kurz nach 14 Uhr im Bereich des Zillerwegs in Fügen. Die junge Frau trat beim Ausparken aufs Gaspedal. Doch ihr Wagen fuhr nicht – wie beabsichtigt – zurück. Ganz im Gegenteil: Das Fahrzeug machte einen Satz nach vor und krachte in eine Hausmauer.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Vorderseite des Fahrzeugs erheblich beschädigt. Gleichzeitig wurde der Airbag ausgelöst. „Dadurch erlitt die Lenkerin leichte Verbrennungen im Gesichtsbereich sowie an den Armen“, vermeldet die Polizei.
Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die 19-Jährige wurde vor Ort von der Rettung versorgt.
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