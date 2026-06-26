Gang verwechselt: Lenkerin krachte in Hausmauer

Der Unfall passierte kurz nach 14 Uhr im Bereich des Zillerwegs in Fügen. Die junge Frau trat beim Ausparken aufs Gaspedal. Doch ihr Wagen fuhr nicht – wie beabsichtigt – zurück. Ganz im Gegenteil: Das Fahrzeug machte einen Satz nach vor und krachte in eine Hausmauer.