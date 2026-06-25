Sommerprogramm für jede Menge gute Laune

Die „Krone“ lässt es bei den Public Viewings in der PlusCity, in der Linzer Sandburg und am Welser Minoritenplatz ordentlich krachen. Abgesehen vom Sportspektakel geht es in Stadl-Paura heiß her, wenn die Fackelfahrt auf der Traun stattfindet. Abkühlung gibt es bei der Sautrogregatta in Freistadt. Oldtimer können in Bad Goisern und Züge im Lokpark Ampflwang bestaunt werden.