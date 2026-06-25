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Rettungshund „Action“

„Wir sind alle dankbar für die gemeinsame Zeit“

Oberösterreich
25.06.2026 08:00
Gerald Schmidberger und sein „Action“
Gerald Schmidberger und sein „Action“(Bild: Rettungshundestaffel Traun)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Rettungshund „Action“ starb nach einer kurzen, aber schweren Krankheit. Der belgische Schäferhund war gemeinsam mit seinem Herrl Gerald Schmidberger unter anderem in der Türkei nach dem Erdbeben im Einsatz. „Er war ein absoluter Familienhund“, trauern alle, die mit „Action“ etwar zu tun hatten.

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„Ich habe am Wochenende noch mit meiner Tochter und ,Action’ auf der Donaulände gespielt. Man hat schon gemerkt, dass er etwas schwächer wurde. In den nächsten zwei Tagen ist es dann rapide bergab gegangen“, erzählt Hundeführer Gerald Schmidberger. Der 50-Jährige und sein „Action“ waren in den vergangenen acht Jahren ein Herz und eine Seele.

Erdbeben-Einsatz in der Türkei
Mit acht Wochen holte Schmidberger den belgischen Schäferhund zu sich. Die beiden spezialisierten sich als Duo auf die Trümmersuche. Da zählte „Action“ zu den besten Hunden in ganz Österreich. Deshalb war er etwa beim Deckeneinsturz in Schärding, bei dem zwei Arbeiter starben, und nach dem verheerenden Erdbeben 2023 in der Türkei im Einsatz.

Gerald Schmidberger und „Action“ waren acht Jahre lang ein Herz und eine Seele.
Gerald Schmidberger und „Action“ waren acht Jahre lang ein Herz und eine Seele.(Bild: Rettungshundestaffel Traun)

„Bis zum Schluss gekämpft“
„Wir waren damals zehn Tage lang in der Türkei und konnten neun Leute retten. Wir haben einmal in der Woche vier bis fünf Stunden trainiert. Insgesamt hatte ,Action’ rund 400 Trainingseinheiten in seinem Leben“, so der Hundeführer.

Mit nur acht Jahren und drei Monaten starb der Hund am Montag nach einer kurzen, aber schweren Krebserkrankung: „Normalerweise kann ein Hund seiner Art schon 15 oder 16 Jahre alt werden. Er hat bis zum Schluss gekämpft.“

Für seinen Einsatz in der Türkei gab es ein Leckerli.
Für seinen Einsatz in der Türkei gab es ein Leckerli.(Bild: Rettungshundestaffel Traun)

Verschmuster Familienhund
Auch bei den Kollegen von der Rettungshundestaffel Traun ist die Trauer nach dem Ableben groß: „Nicht nur im Einsatz beeindruckte ,Action’. Er war ein verschmuster Familienhund, ein treuer Weggefährte, ein verlässlicher Partner und für viele von uns ein geschätzter Kamerad. Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit, für seinen Einsatz und für all die Spuren, die er hinterlassen hat.“

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