„Wir sind alle dankbar für die gemeinsame Zeit“

Erdbeben-Einsatz in der Türkei

Mit acht Wochen holte Schmidberger den belgischen Schäferhund zu sich. Die beiden spezialisierten sich als Duo auf die Trümmersuche. Da zählte „Action“ zu den besten Hunden in ganz Österreich. Deshalb war er etwa beim Deckeneinsturz in Schärding, bei dem zwei Arbeiter starben, und nach dem verheerenden Erdbeben 2023 in der Türkei im Einsatz.