Bänke von 30 Meter hohem Aussichtsturm geworfen

Gefährliche Aktion

„Nicht auszudenken, wenn sich dort jemand aufgehalten hätte“, so Zelzer. Die genaue Schadenshöhe sei noch nicht bekannt, jedoch konnte der Vandalenakt zeitlich auf die Nacht von Samstag auf Sonntag eingegrenzt werden. „Ein ehrenamtlicher Betreuer des Weges der Sinne war am Samstag um 21 Uhr noch dort, da war noch nichts. Sonntagfrüh wurde ich dann über das Geschehene informiert“, so Zelzer.