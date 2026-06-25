Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Riskanter Vandalenakt

Bänke von 30 Meter hohem Aussichtsturm geworfen

Oberösterreich
25.06.2026 09:00
Auch Blitzableiter wurden von den Unbekannten beschädigt.
Auch Blitzableiter wurden von den Unbekannten beschädigt.(Bild: Marktgemeinde Haag am Hausruck)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Wer tut so etwas? Unbekannte haben am Wochenende ein beliebtes Ausflugsziel auf der Luisenhöhe in Haag am Hausruck in Oberösterreich. heimgesucht. Neben dem dort angerichteten Schaden sorgt besonders eine lebensgefährliche Aktion für Kopfschütteln.

0 Kommentare

Am Wochenende wurde der über 30 Meter hohe Aussichtsturm auf der Luisenhöhe von Vandalen heimgesucht. „Unbekannte haben auf der Aussichtsplattform drei Blitzableiter verbogen und das Kästchen für das Turmbuch zerstört“, schildert der Haager Amtsleiter Markus Zelzer. Zudem wurden zwei Bänke aus der Verankerung gerissen und über das Geländer in die Tiefe geworfen.

Gefährliche Aktion
„Nicht auszudenken, wenn sich dort jemand aufgehalten hätte“, so Zelzer. Die genaue Schadenshöhe sei noch nicht bekannt, jedoch konnte der Vandalenakt zeitlich auf die Nacht von Samstag auf Sonntag eingegrenzt werden. „Ein ehrenamtlicher Betreuer des Weges der Sinne war am Samstag um 21 Uhr noch dort, da war noch nichts. Sonntagfrüh wurde ich dann über das Geschehene informiert“, so Zelzer.

Hinweise erbeten
Die Gemeinde hat den Vorfall zur Anzeige gebracht und bittet die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen bei der Polizei oder am Amt zu melden. „Bisher ist bei uns aber noch kein Hinweis eingegangen“, gibt sich der Amtsleiter wenig zuversichtlich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
25.06.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET im krone.tv-Interview.
Rekordwerte erwartet
„Erleben jetzt längste Hitzewelle seit Messbeginn“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
201.006 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
121.478 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
116.565 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1247 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1148 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
938 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Mehr Oberösterreich
Riskanter Vandalenakt
Bänke von 30 Meter hohem Aussichtsturm geworfen
Rettungshund „Action“
„Wir sind alle dankbar für die gemeinsame Zeit“
Krone Plus Logo
Ermittler im Landhaus
Brisante Wendung in Affäre um Staatsbürgerschaften
Beliebter Tourismusort
Einheimische müssen wegen Parktouristen zahlen
Krone Plus Logo
Drei Jahre Haft drohen
Ex-Feuerwehrchef und Kassier auf der Anklagebank
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf