Bänke von 30 Meter hohem Aussichtsturm geworfen

Wer tut so etwas? Unbekannte haben am Wochenende ein beliebtes Ausflugsziel auf der Luisenhöhe in Haag am Hausruck in Oberösterreich. heimgesucht. Neben dem dort angerichteten Schaden sorgt besonders eine lebensgefährliche Aktion für Kopfschütteln.
Am Wochenende wurde der über 30 Meter hohe Aussichtsturm auf der Luisenhöhe von Vandalen heimgesucht. „Unbekannte haben auf der Aussichtsplattform drei Blitzableiter verbogen und das Kästchen für das Turmbuch zerstört“, schildert der Haager Amtsleiter Markus Zelzer. Zudem wurden zwei Bänke aus der Verankerung gerissen und über das Geländer in die Tiefe geworfen.
Gefährliche Aktion
„Nicht auszudenken, wenn sich dort jemand aufgehalten hätte“, so Zelzer. Die genaue Schadenshöhe sei noch nicht bekannt, jedoch konnte der Vandalenakt zeitlich auf die Nacht von Samstag auf Sonntag eingegrenzt werden. „Ein ehrenamtlicher Betreuer des Weges der Sinne war am Samstag um 21 Uhr noch dort, da war noch nichts. Sonntagfrüh wurde ich dann über das Geschehene informiert“, so Zelzer.
Hinweise erbeten
Die Gemeinde hat den Vorfall zur Anzeige gebracht und bittet die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen bei der Polizei oder am Amt zu melden. „Bisher ist bei uns aber noch kein Hinweis eingegangen“, gibt sich der Amtsleiter wenig zuversichtlich.
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