Bruckner Orchester in Wien: Frenetischer Applaus

Poschner erweist sich dabei nicht nur als herausragender Dirigent, sondern auch als inspirierender musikalischer Gestalter, der seine Interpretationen offenbar bereits in den Proben analytisch und überzeugend vermittelt – und das Bruckner Orchester in lichte Höhen führt.

Auch dieser Abend zeigte: Die Konzertserie des Bruckner Orchesters Linz im Wiener Musikverein entwickelt sich mittlerweile zu einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte – die Linzer Musikerinnen und Musiker wurden mit frenetischem Applaus gefeiert.