Kepler Uniklinikum versorgte 4 Millionen Patienten

Lange Wartezeiten werfen schiefes Licht auf Klinik

“Wir sind sehr stolz, dass diese zehn Jahre jetzt absolviert sind. Aber auf uns kommen noch Jahre zu, die wir gemeinsam entwickeln dürfen und sollen“, sagt Professor Meinhard Lukas, der seit 1. Juni Geschäftsführer des zweitgrößten Spitals in Österreich ist. Der Jurist übernahm das KUK nach turbulenten Monaten und dem Rücktritt seines Vorgängers Franz Harnoncourt: Lange Wartezeiten auf Operationen sorgten ebenso für Kritik wie eine Reihe von Vorfällen, etwa die Entfernung der Gebärmutter bei einer gesunden Patientin – die „Krone“ berichtete.