Jetzt spricht Ski-Feschak über seine neue Liebe

Er ist ein bekannter Sportler, sie ein erfolgreiches Model. Nun machten Christof Innerhofer und Melanie Gattringer ihre Beziehung mit einem Video in den sozialen Medien öffentlich. Die „Krone“ erreichte den ältesten aktiven Weltcupfahrer beim Training am Gletscher. Und dieser plauderte über die ehemalige Miss-Mühlviertel.
Es wurde getuschelt, es wurde gemunkelt, doch nie trat etwas an die Öffentlichkeit. Tja, Christof Innerhofer ist zwar prinzipiell eine Plaudertasche, über sein Liebesleben hat Italiens Olympia-Zweiter in der Abfahrt 2014 aber immer Stillschweigen bewahrt. Nun hat Melanie Gattringer ein gemeinsames Video gepostet, das Geheimnis gelüftet. Die ehemalige Miss Mühlviertel hat sich den feschen Armani-Dressman gekrallt. „Wir sind sehr glücklich und froh, uns zu haben. Es passt total. Ich habe weiter gemacht, weil sie mich unterstützt. Melanie versteht meine Welt, war selbst als Model genug unterwegs. Deshalb ergänzen wir uns auch so gut“, bestätigt der 41-Jährige der „Krone“.
Missen-Macherin Silvia Schachermayer spricht über ihre Professionalität
„Ich habe sie gern als Model eingeteilt. Sie war immer on Point, absolut verlässlich. Es freut mich sehr, dass sie jetzt auch privat ihr Glück gefunden hat“, so die Ex-Missenmacherin Silvia Schachermayer.
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