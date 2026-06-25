Amazon sucht weiter Standort für Logistikzentrum

In Reichersberg im Innviertel ist Amazon nicht erwünscht: Der Gemeinderat entschied sich im Mai, wie berichtet, gegen die Pläne des US-Konzerns, dort um 500 Millionen Euro ein Logistikzentrum mit bis zu 1500 Arbeitsplätzen zu errichten. Dennoch sucht Amazon „in der ganzen Region“ und somit auch in Oberösterreich weiterhin nach einem geeigneten Standort für ein solches großes Logistikzentrum, weil man „Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten“ habe, so ein Sprecher.