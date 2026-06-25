Gustav Mahler im winzigen Häuschen mit Seeblick

„Was mir die Natur erzählt“ lautet die Überschrift des ersten Satzes der Dritten Symphonie. Der Kreislauf der Natur und der ihr eingeschriebene Rhythmus wirken im Menschen nach, erinnern an unsere Ursprünge und können nicht zuletzt spirituelle Erfahrungen ermöglichen. Mahler selbst bezeichnete seine Dritte als eine musikalische Dichtung, die „alle Stufen der Entwicklung in schrittweiser Steigerung umfasst: Es beginnt mit der leblosen Natur und steigert sich bis zur Liebe Gottes“.