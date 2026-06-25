Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steinbach/Attersee

Gustav Mahler im winzigen Häuschen mit Seeblick

Oberösterreich
25.06.2026 16:00
In Steinbach am Attersee findet derzeit das Gustav Mahler Festival statt
In Steinbach am Attersee findet derzeit das Gustav Mahler Festival statt(Bild: Viktoria Hofauer Fotografie / Mahlerfestival)
Porträt von Johannes Sonnberger
Von Johannes Sonnberger

Rund 700 Besucherinnen und Besucher zählte man im Vorjahr beim Gustav Mahler Festival in Steinbach am Attersee. Bei der diesjährigen zehnten Ausgabe des Festivals, das noch bis 28. Juni dauert, erwartet man noch mehr. Die Eröffnung direkt beim historischen Komponierhäuschen stand ganz im Zeichen von Mahlers dritter Symphonie.

0 Kommentare

Die atemberaubende Naturkulisse rund um Steinbach am Attersee inspirierte den Naturmystiker Gustav Mahler (1860 – 1911) nachhaltig. Während vier Sommeraufenthalten komponierte er hier zwei Symphonien und zahlreiche Lieder.

Kuratiert von Morten Solvik bietet auch das zehnte Gustav Mahler Festival am „Genius Loci“ ein beeindruckend vielfältiges Programm: Kammermusik, einen Liederabend, eine sehenswerte Ausstellung im „Schnitzelputzhäusel am See“ zur dritten Symphonie sowie eine Wanderausstellung im Heimathaus, die auch soziologische und touristische Aspekte beleuchtet. Dazu kommen spannende Vorträge, eine thematische Wanderung auf den Spuren der dritten Symphonie, Diskussionen sowie interdisziplinäre Annäherungen an Klimt und Mahler am Attersee - das meiste hitzegerecht outdoor im Schatten oder in klimatisierten Räumen.

Trachtenmusikkapelle Steinbach am Attersee
Trachtenmusikkapelle Steinbach am Attersee(Bild: Viktoria Hofauer Fotografie / Mahlerfestival)
Komponierhäuschen mit Seeblick
Komponierhäuschen mit Seeblick(Bild: Viktoria Hofauer Fotografie / Mahlerfestival)

Trachtiges trifft auf Klassik
Bei der Eröffnung sorgte die  Trachtenmusikkapelle Steinbach am Attersee für eine gelungene Atmosphäre. Der Höhepunkt des Festivals folgt jedoch kommenden Sonntag, 28. Juni, mit Gustav Mahlers dritter Symphonie – jenem Werk, das genau hier, im Komponierhäuschen am Badeplatz vor dem Gasthaus Föttinger, entstanden ist.

„Was mir die Natur erzählt“ lautet die Überschrift des ersten Satzes der Dritten Symphonie. Der Kreislauf der Natur und der ihr eingeschriebene Rhythmus wirken im Menschen nach, erinnern an unsere Ursprünge und können nicht zuletzt spirituelle Erfahrungen ermöglichen. Mahler selbst bezeichnete seine Dritte als eine musikalische Dichtung, die „alle Stufen der Entwicklung in schrittweiser Steigerung umfasst: Es beginnt mit der leblosen Natur und steigert sich bis zur Liebe Gottes“.

Lesen Sie auch:
Dirigent Markus Poschner prägte die Musik Anton Bruckners mit dem Bruckner Orchester neu.
Krone Plus Logo
Markus Poschner
„Wir müssen dort hingehen, wo die Menschen sind“
14.06.2026
Krone Plus Logo
Maestro im Interview
Franz Welser-Möst: „Ich lebe sehr im Moment“
05.06.2026
Wien-Linz-Steyr
Reinhold Rebhandl: Im Labor der Malerei
23.06.2026
Schlossmuseum Linz
Hightech trifft Steinzeit: Eine Zeitreise – gratis
24.06.2026

Für die Aufführung der Dritten am Sonntag beim Mahler-Festival reisen Sängerinnen des Hard-Chors und des Linzer Jeunesse-Chors sowie Knaben des Kinderchores des Landestheaters Linz an – es gibt noch wenige Restkarten.

Gemeinsam mit dem Bruckner Orchester Linz und Dirigent Markus Poschner werden sie dieses monumentale Werk zum Klingen bringen. Die „Krone“ wird berichten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
25.06.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
126.186 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
117.034 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
109.842 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1281 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1152 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
976 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Mehr Oberösterreich
Zehnjähriges Jubiläum
Kepler Uniklinikum versorgte 4 Millionen Patienten
Steinbach/Attersee
Gustav Mahler im winzigen Häuschen mit Seeblick
Was tut sich in OÖ?
Sommerprogramm für jede Menge gute Laune
Rückschlag für Airport
Abflug: Ryanair streicht die Strecke Linz-London
„Krone“ vor Ort
Bruckner Orchester in Wien: Frenetischer Applaus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf