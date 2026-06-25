Schon fünfte Neueröffnung von historischem Haus

Die Modernisierung kostete rund 24 Millionen Euro. Teil der Bankenzentrale ist ein neu gestaltetes Café mit Blick auf einen weiteren Teil Linzer Stadtgeschichte: den Sparkassenbrunnen, der nach Jahrzehnten am Taubenmarkt nun an seinen angestammten Platz im Innenhof des Promenaden-Gebäudes zurückgekehrt ist. Mit der Sanierung und dem neuen Café öffnet die Sparkasse ihre Zentrale zunehmend für die Öffentlichkeit – eine Entwicklung, die auch andere Banken vollziehen.