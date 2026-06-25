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Akuteller Einsatz:

Auto versank im Badesee: Insassen retteten sich

Oberösterreich
25.06.2026 21:03
Der Wagen wird aus dem Ausee geborgen
Der Wagen wird aus dem Ausee geborgen(Bild: FOTOKERSCHI.AT/Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Einsatz am Donnerstagabend in Mühlviertel: Ein Auto versank in einem Badesee. Feuerwehren, Wasserretter und Rotes Kreuz sind angerückt. Die Bergung läuft noch, zum Glück gibt es keine Opfer zu beklagen.

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„Es ist niemand mehr im Auto. Der oder die Insassen konnten sich selbst retten“, Michael Mayer, Kommandant der Feuerwehr Luftenberg gab kurz vor 21 Uhr Entwarnung, nachdem eine halbe Stunde Unsicherheit geherrscht hatte.

Unterschiedliche Angaben
Um 20.24 Uhr waren die ersten Helfer in Marsch gesetzt worden, wenige Minuten später wurde Verstärkung geschickt. Es gab unterschiedliche Aussagen von Zeugen. Fix war: Ein Auto ist im Ausee versunken. Unklar war zuerst, ob noch jemand im Fahrzeug war. Diese Befürchtung konnte dann aber ausgeräumt werden.

Hier taucht der Kleintransporter wieder auf
Hier taucht der Kleintransporter wieder auf(Bild: FOTOKERSCHI.AT/Kerschbaummayr Werner)

Taucher sichern Fahrzeug
Taucher fanden schnell den Kleintransporter und waren damit beschäftigt, das versunkene Fahrzeug zu sichern, um es möglichst schnell bergen zu können. Dies ist inzwischen auch geglückt. Warum der Wagen im Ausee gelandet ist und wie viele Personen drinnen waren, ist noch unklar. Sobald es neue Informationen gibt, berichten wir.

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