Auto versank im Badesee: Insassen retteten sich

Taucher sichern Fahrzeug

Taucher fanden schnell den Kleintransporter und waren damit beschäftigt, das versunkene Fahrzeug zu sichern, um es möglichst schnell bergen zu können. Dies ist inzwischen auch geglückt. Warum der Wagen im Ausee gelandet ist und wie viele Personen drinnen waren, ist noch unklar. Sobald es neue Informationen gibt, berichten wir.