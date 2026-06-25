Abflug: Ryanair streicht die Strecke Linz-London

Die Billigfluglinie Ryanair stellt ihre Verbindung von Linz nach London im kommenden Winterflugplan ab Ende Oktober ein. Damit verliert der Linzer Flughafen eine der ohnehin schon raren Passagierstrecken.
Die irische Airline Ryanair hat für den kommenden Winterflugplan die für Linz vorgesehenen Slots am Flughafen London-Stansted zurückgegeben. Ein untrügliches Zeichen, dass die Billigfluglinie die Strecke nach London streicht.
„Ryanair hat uns darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie aufgrund der in Österreich anfallenden Flugabgabe und den daraus resultierenden Standortkosten die Flugverbindung Linz-London im Winterflugplan 2026/2027 nicht anbieten wird“, bestätigt der Linzer Flughafen gegenüber der „Krone“. „Dies bedauern wir sehr“, heißt es weiter.
Rückschlag für den Flughafen
Das Ende hatte sich bereits abgezeichnet: Immer wieder hatte Ryanair in den vergangenen Wochen mit dem Abzug von Fliegern aus Österreich gedroht und als Grund dafür die Flugabgabe in Höhe von zwölf Euro pro Flug und Passagier genannt. Schlussendlich ist die Entscheidung wohl eine wirtschaftliche: Rechnet sich eine Verbindung nicht mehr ausreichend, wird sie eingestellt und das Flugzeug auf einer profitableren Strecke eingesetzt.
Für den Linzer Flughafen ist das Aus der London-Anbindung jedenfalls der nächste Rückschlag, denn die Passagierzahlen befinden sich ohnehin schon im Sinkflug. Das schlägt sich auch auf die Finanzen des Flughafens nieder, der, wie berichtet, im Vorjahr erstmals eine acht Millionen Euro schwere Kapitalspritze der öffentlichen Eigentümer Land OÖ und Stadt Linz benötigte.
Spanien bleibt im Programm
Die letzten Maschinen von Linz nach London heben am 27. und 28. Oktober ab – danach ist Schluss. Ob die Verbindung dauerhaft oder „nur“ im Winterflugplan (er gilt von Ende Oktober bis Ende März) eingestellt wird, ist noch unklar: Ryanair wollte sich dazu bisher auf Anfrage nicht äußern.
Die irische Billig-Airline bleibt jedenfalls weiterhin in Linz vertreten, wenn auch in abgespeckter Version: Wie bisher, fliegt Ryanair auch im kommenden Winter Alicante in Spanien an.
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