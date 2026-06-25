Abflug: Ryanair streicht die Strecke Linz-London

Rückschlag für den Flughafen

Das Ende hatte sich bereits abgezeichnet: Immer wieder hatte Ryanair in den vergangenen Wochen mit dem Abzug von Fliegern aus Österreich gedroht und als Grund dafür die Flugabgabe in Höhe von zwölf Euro pro Flug und Passagier genannt. Schlussendlich ist die Entscheidung wohl eine wirtschaftliche: Rechnet sich eine Verbindung nicht mehr ausreichend, wird sie eingestellt und das Flugzeug auf einer profitableren Strecke eingesetzt.