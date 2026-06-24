Verkauf von Landesvermögen: U-Ausschuss eingesetzt

Die Vorgänge wurden schon vom Kärntner Landesrechnungshof überprüft und teils scharf kritisiert. „Der Bericht des LRH hat gezeigt, dass Immobilien teils verscherbelt, die Transparenz vernachlässigt und Empfehlungen des LRH ignoriert wurden“, betont Michael Reiner, Vorsitzender des Kontrollausschusses. „Es darf nicht sein, dass derart verantwortungslos mit Steuergeld umgegangen wird, diese Vorgänge müssen lückenlos aufgearbeitet werden“, fordert auch der FP-Mandatar Dietmar Rauter. Ob dies auch gelingt, werden die kommenden Monate zeigen.