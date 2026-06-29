Sogar die Konkurrenz hatte Mitleid mit Ferrari!

„Schock für mich“

„Ich bin überrascht, aber auf der anderen Seite sind es gute Nachrichten für uns“, gesteht McLaren-Pilot Piastri, der mit seinem vierten Platz Schadensbegrenzung betreiben konnte. Große Euphorie brach bei ihm freilich nicht aus. „Wenn du am Ende des Tages nicht mit der Trophäe nach Hause gehst, wünschst du dir automatisch, dass es besser gelaufen wäre.“ Teamkollege und Vorjahressieger Lando Norris zeigte sich wenig begeistert, möchte das Wochenende nach dem siebenten Platz schnell abhaken: „Mit diesen Temperaturen war es eine große Herausforderung. Wir haben früh wichtige Positionen im Rennen verloren.“ Der amtierende Formel-1-Weltmeister fügte noch hinzu: „Der größte Schock für mich am Sonntag war aber die Pace der Ferrari: Da tun sie mir ehrlich gesagt fast schon ein bisschen leid ...“