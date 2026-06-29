Ehefrau bescherte ÖFB-Helden den schönsten Moment

Es sei schwierig, alle Nachrichten zu beantworten. „Aber ich bin dankbar für jeden Glückwunsch.“ Mit LASK-Trainer Dietmar Kühbauer, mit dem er vor der WM Meister und Cupsieger geworden ist, habe er bereits telefoniert. Der bisher schönste Moment sei aber der Anruf seiner Frau Lorena gewesen. „Weil sie die Einzige ist, die die ganze Zeit weiß, wie es mir ging“, erklärte Kalajdzic, den in seiner Profikarriere nicht weniger als drei Kreuzbandrisse zurückgeworfen haben. „Für mich gibt es nichts Schöneres, als diesen Moment mit jemandem zu teilen, den man so sehr liebt.“