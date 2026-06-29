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Nach Rettung im Drama

Ehefrau bescherte ÖFB-Helden den schönsten Moment

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.06.2026 05:47
ÖFB-Retter Sasa Kalajdzic wurde von seinen Teamkollegen gefeiert.
ÖFB-Retter Sasa Kalajdzic wurde von seinen Teamkollegen gefeiert.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sasa Kalajdzic hat gut geschlafen – obwohl die Nachrichten auf seinem Handy deutlich mehr waren als an einem gewöhnlichen Sonntag. Das Telefonat mit seiner Ehefrau Lorena war der schönste Moment für den leidgeprüften Stürmer.

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Der 28-Jährige ist mit seinem späten Tor zum 3:3 gegen Algerien in wenigen Sekunden von der lange verletzten Stürmerhoffnung zu Österreichs WM-Held avanciert. „Am allermeisten bedeutet mir, dass ich so vielen Menschen eine Freude bereiten konnte“, sagte Kalajdzic nach der nächtlichen Rückkehr aus Kansas City im ÖFB-Teamcamp in Santa Barbara.

Es sei schwierig, alle Nachrichten zu beantworten. „Aber ich bin dankbar für jeden Glückwunsch.“ Mit LASK-Trainer Dietmar Kühbauer, mit dem er vor der WM Meister und Cupsieger geworden ist, habe er bereits telefoniert. Der bisher schönste Moment sei aber der Anruf seiner Frau Lorena gewesen. „Weil sie die Einzige ist, die die ganze Zeit weiß, wie es mir ging“, erklärte Kalajdzic, den in seiner Profikarriere nicht weniger als drei Kreuzbandrisse zurückgeworfen haben. „Für mich gibt es nichts Schöneres, als diesen Moment mit jemandem zu teilen, den man so sehr liebt.“

Der Schock über die Vorkommnisse in Kansas City war am Tag danach laut Kalajdzic schon ein wenig abgelegt. „Aber es ist schon noch surreal, was passiert ist. Es war sicher denkwürdig.“ Bei den Emotionen überwog gegenüber der Freude vielmehr die Erleichterung. „Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir eher durchgeschnauft haben, dass wir nicht die Koffer packen müssen“, verriet der Zwei-Meter-Stürmer. „Wir sind froh, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind. Jetzt sind wir wirklich noch da.“

Spanien als hohe Hürde
Nun wartet Spanien, für Kalajdzic einer der Topfavoriten des Turniers. „Wenn du bei der WM irgendetwas reißen möchtest, musst du auch solche Gegner schlagen“, meinte Österreichs Retter. „Wir nehmen diese Emotion mit und versuchen, sie in Kraft und Energie umzuwandeln und den Spaniern das Leben so schwer wie möglich zu machen.“ Im Spiel gegen den Ball sei die ÖFB-Auswahl auf Topniveau. Dazu käme der Wille, den man gegen die Algerier bewiesen habe. „Was Charakter und mentale Stärke angeht, sind wir sehr weit oben.“

Man wolle im Turnier nun so weit wie möglich kommen. „Wir werden hingehen, nicht um zuzuschauen, sondern um weiterzukommen“, betonte Kalajdzic. „Wir wollen weiterhin unser Märchen schreiben und dieses Abenteuer weiter erleben.“ Für ihn persönlich sei es schön, nach all den Verletzungen wieder das Gefühl zu haben, ein wesentlicher Teil der Mannschaft zu sein.

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Wie es mit ihm nach der WM weitergeht, weiß der Angreifer noch nicht. Seine Leihe beim LASK ist zu Ende, sein Vertrag bei Premier-League-Absteiger Wolverhampton Wanderers läuft noch ein Jahr. Kalajdzic: „Es hat sich nichts geändert, für mich geht es um das Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt ist am allerschönsten.“

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