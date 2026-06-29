Brasilien gegen Japan ab 19 Uhr LIVE

Japan ist zum achten Mal in Serie bei der WM dabei und hat seit 1998 viermal die Gruppenphase überstanden. Danach war aber stets in der ersten K.-o.-Runde Schluss. Die Brasilianer würden zwar „perfekt“ spielen und er habe „großen Respekt“, sagte Japans Coach. „Aber dennoch glauben wir, dass wir eine Chance auf den Sieg haben.“ Über Ancelotti sagte Moriyasu, dass er ihn bewundere, auch wegen der großen Siege in der Champions League. Der Italiener habe keine leichte Aufgabe übernommen, „aber er liefert Ergebnisse“.