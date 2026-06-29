Südafrika-Trainer vertagt Zukunfts-Entscheidung

„Wäre kleines Wunder gewesen“

Man werde „sehen, wie es für mich weitergeht. Ich habe immer gesagt: Ja, das ist meine letzte Weltmeisterschaft. Das steht fest. Was in den nächsten Tagen und Wochen passieren wird, hängt auch ein bisschen davon ab, wie Südafrika die Zukunft sieht“, sagte Broos. „Was wir geleistet haben, war gut. Ich bin sehr glücklich und sehr stolz auf meine Mannschaft.“