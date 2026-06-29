Südafrika-Trainer vertagt Zukunfts-Entscheidung

Hugo Broos hat seine Zukunft als Nationaltrainer von Südafrika nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinale offen gelassen.
„Ich denke, es ist nicht klug Entscheidungen zu treffen, wenn man enttäuscht ist. Also werde ich das auch nicht tun“, sagte der 74-jährige Belgier nach dem 0:1 gegen Co-Gastgeber Kanada in Inglewood. Der frühere Profi hatte Südafrika beim XXL-Turnier erstmals in die K.o.-Phase einer WM geführt.
„Wäre kleines Wunder gewesen“
Man werde „sehen, wie es für mich weitergeht. Ich habe immer gesagt: Ja, das ist meine letzte Weltmeisterschaft. Das steht fest. Was in den nächsten Tagen und Wochen passieren wird, hängt auch ein bisschen davon ab, wie Südafrika die Zukunft sieht“, sagte Broos. „Was wir geleistet haben, war gut. Ich bin sehr glücklich und sehr stolz auf meine Mannschaft.“
Zwar habe er ein wenig auf den Einzug ins Achtelfinale gehofft, „aber es wäre wirklich ein kleines Wunder gewesen, wenn wir die nächste Runde erreicht hätten“.
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