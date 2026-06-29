ÖFB-Boss „von Fassungslosigkeit in Euphorie“

Pröll sieht positiven Effekt für den gesamten heimischen Fußball

Die Ereignisse in der Partie gegen Algerien lösten bei Pröll eine „positive Fassungslosigkeit“ aus. „So etwas in dieser Form ist mir nicht in Erinnerung. Jetzt weiß ich, dass die Maßeinheit zwischen Fassungslosigkeit und Euphorie exakt drei Minuten beträgt.“ Der Last-Minute-Aufstieg könne viel bewirken. „Die Begeisterung für den Fußball in Österreich steigt. Diese Mannschaft nimmt die Menschen mit, und so etwas wie das Algerien-Match beschleunigt das.“ Der Einzug ins Sechzehntelfinale sei ein „Meilenstein. Der positive Effekt, der schon in der Quali da war, wird dadurch noch einmal einen Schub nach vorne bekommen“, meinte Pröll.