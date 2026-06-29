Mühlberger darf trotz Topform nicht zur Tour

Keine Kapitänsrolle bei der Tour de Suisse, kein Start bei den Staatsmeisterschaften! Nach dem Giro d'Italia ordnete Radprofi Gregor Mühlberger alles dem Ziel unter, um in Topform bei der Tour der France mitzufahren. Eine Woche vor dem Start wurde der Kletterer von seinem Decathlon-Team ausgebootet.
Für Radprofi Gregor Mühlberger brach mit der Nichtnominierung für die Tour de France eine kleine Welt zusammen. Der Wahl-Salzburger hatte sich in einem Höhentraining an der Seite von Frankreichs Jungstar Paul Seixas auf die am 4. Juli in Barcelona beginnende Frankreich-Rundfahrt vorbereitet: „Ich war mir noch nie so sicher, dass ich im Line-Up dabei bin. Jetzt war die ganze Arbeit umsonst, ich kann in Topform nur daheim daumendrehen.“
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