Mühlberger darf trotz Topform nicht zur Tour

Für Radprofi Gregor Mühlberger brach mit der Nichtnominierung für die Tour de France eine kleine Welt zusammen. Der Wahl-Salzburger hatte sich in einem Höhentraining an der Seite von Frankreichs Jungstar Paul Seixas auf die am 4. Juli in Barcelona beginnende Frankreich-Rundfahrt vorbereitet: „Ich war mir noch nie so sicher, dass ich im Line-Up dabei bin. Jetzt war die ganze Arbeit umsonst, ich kann in Topform nur daheim daumendrehen.“