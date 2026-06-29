Fußballprofi verliert Frau und Kinder bei Erdbeben

Zahl der Toten steigt

Offiziell liegt die Zahl der Todesopfer bisher bei 1450, wie der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, mitteilte. Rund 3200 Menschen sind demnach verletzt worden. Zehntausende Menschen werden noch vermisst. Rund 30.000 venezolanische Einsatzkräfte sowie 2 700 Rettungsexperten aus 24 Ländern sind im Einsatz.