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Furchtbare Tragödie

Fußballprofi verliert Frau und Kinder bei Erdbeben

Fußball International
29.06.2026 07:01
Ein verheerendes Erdbeben erschütterte Venezuela.
Ein verheerendes Erdbeben erschütterte Venezuela.(Bild: AFP/MAURICIO VALENZUELA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem verheerenden Erdbeben in Venezuela gibt es die nächste Schockmeldung: Der argentinische Fußballspieler Lucas Trejo verlor seine Frau und seine beiden Kinder (fünf und sieben Jahre alt).

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Der 38-jährige Verteidiger hatte nach dem Einsturz eines Gebäudes in Playa Grande tagelang nach seiner Familie gesucht. 74 Stunden nach dem Erdbeben wurden sie tragischerweise tot aufgefunden, wie sein Verein Club Sport Maritimo de La Guaira bestätigt.

Nach dem Erdbeben breitet sich im Katastrophengebiet La Guaira der Geruch verwesender Leichen aus. „Der Geruch ist ein Anzeichen dafür, dass noch Leichen unter den Trümmern liegen“, schrieb am Wochenende die Menschenrechtsorganisation Provea auf der Plattform X.

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Offiziell liegt die Zahl der Todesopfer bisher bei 1450, wie der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, mitteilte. Rund 3200 Menschen sind demnach verletzt worden. Zehntausende Menschen werden noch vermisst. Rund 30.000 venezolanische Einsatzkräfte sowie 2 700 Rettungsexperten aus 24 Ländern sind im Einsatz.

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