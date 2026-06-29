Engpässe bei KI: Google begrenzt Gemini für Meta

Die Google-Mutter Alphabet habe Meta im März mitgeteilt, dass sie die gewünschte Kapazität nicht vollständig liefern könne, berichtete die „Financial Times“ am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dies habe zu Verzögerungen bei einigen internen KI-Projekten von Meta geführt. Stellungnahmen der beiden Konzerne lagen zunächst nicht vor.