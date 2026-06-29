Engpässe bei KI: Google begrenzt Gemini für Meta

Google hat die Nutzung seiner Gemini-KI-Modelle durch den Facebook-Mutterkonzern Meta offenbar eingeschränkt. Grund dafür soll einem Medienbericht zufolge sein, dass der Social-Media-Riese mehr Rechenkapazität angefordert hat, als der Rivale bereitstellen kann.
Die Google-Mutter Alphabet habe Meta im März mitgeteilt, dass sie die gewünschte Kapazität nicht vollständig liefern könne, berichtete die „Financial Times“ am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dies habe zu Verzögerungen bei einigen internen KI-Projekten von Meta geführt. Stellungnahmen der beiden Konzerne lagen zunächst nicht vor.
Dem Bericht zufolge sind zudem andere Google-Kunden von den Engpässen betroffen, wenn auch in geringerem Maße. Meta sei wegen seines enormen Bedarfs besonders stark getroffen worden und habe seine Mitarbeiter aufgerufen, effizienter mit den sogenannten KI-Tokens umzugehen, mit denen die Nutzung gemessen wird.
Trotz weltweiter Milliardeninvestitionen in Chips und Rechenzentren kämpft die Technologiebranche weiterhin mit Engpässen bei der Rechenleistung für KI-Dienste. Google-Chef Sundar Pichai hatte erklärt, dass Kapazitätsgrenzen ein noch stärkeres Wachstum der Cloud-Sparte im ersten Quartal verhindert hätten. Der Umsatz der Sparte stieg in den drei Monaten bis Ende März auf 20 Milliarden Dollar.
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