Max Verstappen: Eine Wiedergeburt im Titelkampf!

Verstappen erstmals seit Monaten wieder „happy“

Das war auch einem großen Upgrade-Paket zu verdanken. Dieses hatte Red Bull Racing mit ins Murtal gebracht, um den Status als viertstärkste Kraft hinter Mercedes, Ferrari und McLaren wieder abzulegen. Mit Erfolg. „So nahe am Sieg zu sein, ist eine großartige Leistung des Teams“, unterstrich Verstappen nach seinem neunten Podium (fünf Siege) in Spielberg. „Deswegen bin ich sehr glücklich.“ Zuletzt hatte der Niederländer, der 98 Punkte hinter Antonelli weiterhin WM-Siebenter ist, sogar seine Zukunft in der Formel 1 infrage gestellt – die Unzufriedenheit mit den neuen Regeln sowie die Defizite des RB22 schlugen aufs Gemüt des 28-Jährigen.