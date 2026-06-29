Gericht stoppt jetzt die Extragebühren von Ryanair

Erst wirkt das Flugticket wie ein Schnäppchen – nur ein paar Klicks am Handy später wird man dann oft aber eines Besseren belehrt. Besonders bei Billig-Fluglinien wie Ryanair werden für Check-in, Bordkarte, aber auch Kleinkinder und verpflichtende Familiensitze Extra-Gebühren fällig. „Viele Personen sind dann enttäuscht, führen den Buchungsvorgang aber dennoch fort, weil es ihnen zu mühsam wäre, wieder von vorn beginnen zu müssen“, wissen Konsumentenschützer. Damit wird ab Mitte September aber zumindest bei Buchungen auf heimischem Boden Schluss sein.