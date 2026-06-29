Mit Mourinho: Real könnte in Österreich spielen!

Tanzt das weiße Ballett wieder am Wörthersee? Anfang August sollen sich Real Madrids Star-Trainer Jose Mourinho & Co. in Klagenfurt mit einem prominenten Serie-A-Klub duellieren! Und: Ein anderer Portugal-Star folgt im September Ronaldinho zum Legendenspiel ins Wörthersee-Stadion – hierfür startet nun der Kartenverkauf.
Das wäre ein Mega-Kracher! Bereits am 8. August 2021 war das große Real Madrid in Klagenfurt, lief damals im Wörthersee-Stadion im Zuge eines Testspiels mit David Alaba und Co. gegen AC Milan (0:0) auf – und heuer soll das weiße Ballett wieder antanzen!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.