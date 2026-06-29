Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Gegen Serie-A-Klub

Mit Mourinho: Real könnte in Österreich spielen!

Fußball National
29.06.2026 05:57
Real-Coach Mourinho spielte schon mit Chelsea im Wörthersee-Stadion – 2014 gegen WAC (1:1).
Real-Coach Mourinho spielte schon mit Chelsea im Wörthersee-Stadion – 2014 gegen WAC (1:1).(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Tanzt das weiße Ballett wieder am Wörthersee? Anfang August sollen sich Real Madrids Star-Trainer Jose Mourinho & Co. in Klagenfurt mit einem prominenten Serie-A-Klub duellieren! Und: Ein anderer Portugal-Star folgt im September Ronaldinho zum Legendenspiel ins Wörthersee-Stadion – hierfür startet nun der Kartenverkauf.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das wäre ein Mega-Kracher! Bereits am 8. August 2021 war das große Real Madrid in Klagenfurt, lief damals im Wörthersee-Stadion im Zuge eines Testspiels mit David Alaba und Co. gegen AC Milan (0:0) auf – und heuer soll das weiße Ballett wieder antanzen!

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
29.06.2026 05:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
262.913 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
183.361 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
144.749 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3667 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2337 mal kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1141 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Mehr Fußball National
Sport Tv Logo
Gegen Serie-A-Klub
Mit Mourinho: Real könnte in Österreich spielen!
Jetzt wartet Schweiz
U19-Frauen starten mit 3:0-Sieg gegen Island in EM
Sport Tv Logo
4:1 im Test gegen FAC
Rapid bei 40 Grad „cool“ – auch punkto Transfers
Sport Tv Logo
Goldhändler noch da
Austria-Sponsor: „Hole deutschen Ex-Teamspieler“
Sport Tv Logo
Wattens verlor Test
Nach Hitzeschlacht begann der Abriss des Stadions
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf