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Nach Scherrer durfte auch Frener über Titel jubeln

Sport-Mix
29.06.2026 06:05
Lina Frener fährt weiterhin in Topform, holte sich nun auch den Staatsmeistertitel
Lina Frener fährt weiterhin in Topform, holte sich nun auch den Staatsmeistertitel(Bild: Patrick Wasshuber)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Vorarlberg ist auf dem allerbesten Weg dazu, sich zu einer echten Mountainbike-Großmacht – zumindest in Österreich – zu entwickeln. Aktuell hauptverantwortlich dafür: Cross-Country-Rider Julius Scherrer und Downhill-Shootingstar Lina Frener.

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Der 22-jährige Übersaxener hatte sich am Freitag in Koppl – nach vier Siegen bei österreichischen Meisterschaften in Nachwuchsklassen – im Shorttrack seinen ersten Titel in der Eliteklasse gesichert. Tags darauf durfte sich der Heeressportler dann bei der Nocksteintrophy im XCO-Bewerb über Rang drei hinter Mario Bair und Lukas Hatz freuen. Die Chance, auch das XCO-Meistertrikot zu holen, hat der Oberländer dann in knapp drei Wochen, wenn am 18. Juli das Heimspiel am Dornbirner Zanzenberg wartet.

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Keine war schneller als Lina
Am Sonntag durfte dann auch die Bregenzerin Lina Frener über ihren ersten Staatsmeistertitel jubeln. Nachdem die 17-Jährige zuletzt zwei Weltcuprennen der Juniorinnen gewinnen konnte, war sie bei der ÖM in Serfaus die absolut schnellste Dame. Der Bregenzerwälder Marius Greber fuhr bei den Elite-Herren auf Rang sechs.

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