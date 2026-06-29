Nach Scherrer durfte auch Frener über Titel jubeln

Vorarlberg ist auf dem allerbesten Weg dazu, sich zu einer echten Mountainbike-Großmacht – zumindest in Österreich – zu entwickeln. Aktuell hauptverantwortlich dafür: Cross-Country-Rider Julius Scherrer und Downhill-Shootingstar Lina Frener.
Der 22-jährige Übersaxener hatte sich am Freitag in Koppl – nach vier Siegen bei österreichischen Meisterschaften in Nachwuchsklassen – im Shorttrack seinen ersten Titel in der Eliteklasse gesichert. Tags darauf durfte sich der Heeressportler dann bei der Nocksteintrophy im XCO-Bewerb über Rang drei hinter Mario Bair und Lukas Hatz freuen. Die Chance, auch das XCO-Meistertrikot zu holen, hat der Oberländer dann in knapp drei Wochen, wenn am 18. Juli das Heimspiel am Dornbirner Zanzenberg wartet.
Keine war schneller als Lina
Am Sonntag durfte dann auch die Bregenzerin Lina Frener über ihren ersten Staatsmeistertitel jubeln. Nachdem die 17-Jährige zuletzt zwei Weltcuprennen der Juniorinnen gewinnen konnte, war sie bei der ÖM in Serfaus die absolut schnellste Dame. Der Bregenzerwälder Marius Greber fuhr bei den Elite-Herren auf Rang sechs.
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