Nach Scherrer durfte auch Frener über Titel jubeln

Der 22-jährige Übersaxener hatte sich am Freitag in Koppl – nach vier Siegen bei österreichischen Meisterschaften in Nachwuchsklassen – im Shorttrack seinen ersten Titel in der Eliteklasse gesichert. Tags darauf durfte sich der Heeressportler dann bei der Nocksteintrophy im XCO-Bewerb über Rang drei hinter Mario Bair und Lukas Hatz freuen. Die Chance, auch das XCO-Meistertrikot zu holen, hat der Oberländer dann in knapp drei Wochen, wenn am 18. Juli das Heimspiel am Dornbirner Zanzenberg wartet.