Erdbeermond in der Nacht auf Dienstag zu sehen

Die genaue Zeit des Mondaufgangs, zu der sich das Phänomen am besten beobachten lässt, variiert je nach Ort und liegt nahe dem lokalen Sonnenuntergang. In Wien ist er für Montag, 29. Juni, beispielsweise um 21.12 Uhr prognostiziert. „Er ist der erste Vollmond nach der Juni-Sonnenwende, was bedeutet, dass er auf der Nordhalbkugel ungewöhnlich tief am Himmel bleibt und auf der Südhalbkugel höher als gewöhnlich erscheint“, heißt es auf dem Astronomie-Nachrichtenportal Star Walk.