Jubel statt Tristesse, ein postwendender Befreiungsschlag nach der Schockstarre. Rot-Weiß-Rot zitterte sich nach Höhen und Tiefen ins Sechzehntelfinale. Eine Nacht des Wahnsinns, es gibt für Österreich auf der WM-Bühne kaum Vergleichbares. Dramatik pur mit einem traumhaften Schlussakt. Dennoch offenbarte das Duell mit den Nordafrikanern einige Schwächen. Zu leichtsinnig wurde zweimal eine Führung verspielt, zu einfach passierten die Gegentore, zu oft musste Fehlpässen nachgelaufen werden. Ein Spiel mit dem Feuer, das fast in die Hose ging.