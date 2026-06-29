ÖFB-Elf, aufgepasst! Diese Serie ist beeindruckend

Yamal im Fokus

Seit Jungstar Lamine Yamal an Bord ist, haben die Spanier noch kein einziges Bewerbsspiel in der regulären Spielzeit verloren. Der 18-Jährige vom FC Barcelona hält seit seinem Debüt im September 2023 bei 28 Länderspielen und sieben Toren. Vor der WM in Nordamerika plagte ihn eine Muskelverletzung, bisher hat er im Turnierverlauf einmal getroffen – beim 4:0 gegen Saudi-Arabien