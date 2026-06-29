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ÖFB-Elf, aufgepasst! Diese Serie ist beeindruckend

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.06.2026 07:17
Auf David Alaba und Co. wartet nun Spanien.
Auf David Alaba und Co. wartet nun Spanien.(Bild: EPA/AMY KONTRAS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB-Team, aufgepasst! Die Spanier fliegen mit einer beeindruckenden Serie im Gepäck aus ihrem WM-Quartier in Chattanooga in Tennessee nach Los Angeles, um sich im Sechzehntelfinale am Donnerstag (21 Uhr /live im sportkrone.at-Ticker) mit der Auswahl von Ralf Rangnick zu messen.

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Der Europameister hat 33 Partien in Folge nicht in der regulären Spielzeit verloren, in Bewerbsspielen sind es 29. Die einzige Niederlage setzte es vor einem Jahr im Finale der Nations League gegen Portugal im Elfmeterschießen. Davor gab es am 22. März 2024 in einem Test in London ein 0:1 gegen Kolumbien.

Spanien ist einer der Topfavoriten auf den WM-Titel.
Spanien ist einer der Topfavoriten auf den WM-Titel.(Bild: AFP/FLORENCIA TAN JUN)

Für eine Pflichtspielniederlage muss man noch ein Jahr weiter zurückgehen – zu einem 0:2 am 28. März 2023 in der EM-Quali in Schottland.

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Yamal im Fokus
Seit Jungstar Lamine Yamal an Bord ist, haben die Spanier noch kein einziges Bewerbsspiel in der regulären Spielzeit verloren. Der 18-Jährige vom FC Barcelona hält seit seinem Debüt im September 2023 bei 28 Länderspielen und sieben Toren. Vor der WM in Nordamerika plagte ihn eine Muskelverletzung, bisher hat er im Turnierverlauf einmal getroffen – beim 4:0 gegen Saudi-Arabien

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