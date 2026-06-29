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Ammoniak-Austritt in Sportzentrum: 9 Verletzte

Burgenland
29.06.2026 06:57
Sechs Personen wurden mit Rettungsautos ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht, drei von ihnen ins ...
Sechs Personen wurden mit Rettungsautos ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht, drei von ihnen ins Spital nach Wiener Neustadt. Auch die Feuerwehr und die Polizei standen im Einsatz (Symbolbild).(Bild: APA/BARBARA GINDL)
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Von krone.at

Alarm im Sportzentrum Eisenstadt: Nach einem Ammoniak-Austritt sind neun Personen leicht verletzt.

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Das Areal rund um den Bad-Kissingen-Platz war zunächst großräumig gesperrt, die Sperre wurde am Montag um 7.00 Uhr aufgehoben. Eine Zuleitung zum Eislaufplatz dürfte defekt gewesen sein. Das Leck wurde behoben, es besteht keine Gefahr mehr, so die Polizei.

Die Alarmierung erfolgte in der Nacht auf Montag um 23.30 Uhr, hieß es aus der Landespolizeidirektion. Die Jugendlichen erlitten laut Landessicherheitszentrale Kopfschmerzen und Reizhusten. Sechs Personen wurden mit Rettungsautos ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht, drei von ihnen ins Spital nach Wiener Neustadt. Sie wurden inzwischen bereits wieder in häusliche Pflege entlassen, erklärte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion. Auch die Feuerwehr stand im Einsatz.

Beißender Geruch lag in der Luft
Laut der Feuerwehr Eisenstadt hatten die Jugendlichen einen beißenden Geruch wahrgenommen und den Notruf verständigt. Die sofort durchgeführten Messungen bestätigten den Austritt von Ammoniak. Insgesamt standen 50 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Durch Kühlungs-und Lüftungsmaßnahmen konnte der Austritt gestoppt werden.

Auf behördliche Anordnung war das betroffene Areal großräumig gesperrt. Die umliegenden Schulen HAK/HAS und HTL sowie die Sonderschule bleiben am Montag vorsorglich geschlossen. Die Bevölkerung wurde gebeten, den gesperrten Bereich zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen.

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