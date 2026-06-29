Ammoniak-Austritt in Sportzentrum: 9 Verletzte

Die Alarmierung erfolgte in der Nacht auf Montag um 23.30 Uhr, hieß es aus der Landespolizeidirektion. Die Jugendlichen erlitten laut Landessicherheitszentrale Kopfschmerzen und Reizhusten. Sechs Personen wurden mit Rettungsautos ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht, drei von ihnen ins Spital nach Wiener Neustadt. Sie wurden inzwischen bereits wieder in häusliche Pflege entlassen, erklärte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion. Auch die Feuerwehr stand im Einsatz.