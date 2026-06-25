Proteste nutzten nichts: Familypark wird größer!

Vergangenen Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in Rust. Trotz brütender Hitze versammelten sich rund 50 Unterstützer der „No Disneyland“-Bewegung vor dem Restaurant „Niki am Hafen“, um erneut gegen die Erweiterungspläne des „Familypark“ auf dem 1,7 Hektar großen „Pfarrumriss“ zu demonstrieren. In ihren Händen hielten sie ein 17 Meter langes Faltplakat, auf dem rund 2800 Unterschriften abgedruckt waren, die in den vergangenen Monaten im Rahmen der Online-Petition „Rettet das Ruster Hügelland“ gesammelt wurden. Kurz vor 19 Uhr wechselten die Demonstranten dann in das klimatisierte Lokal, wo die Gemeinderatssitzung mit der entscheidenden Abstimmung über die Bebauungsrichtlinien begann.