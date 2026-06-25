Volle Kraft voraus für unsere Sportvereine

Immer mehr Menschen setzen auf E-Mobilität und reisen elektrisch zum Training, zum Match oder zu Vereinsveranstaltungen an. Doch gerade im ländlichen Raum fehlen oft passende Lademöglichkeiten, insbesondere in unmittelbarer Nähe von Sportplätzen und Sporthallen. Hier setzt die vom Allgemeinen Sportverband Österreich (ASVÖ) initiierte e-Power-Initiative an: Sportstätten sollen vermehrt mit einer Ladeinfrastruktur ausgestattet werden – zum Nutzen von Vereinen, Mitgliedern sowie der Zuschauer.