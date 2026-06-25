Volle Kraft voraus für unsere Sportvereine

E-Power dank ASVÖ Burgenland: Nach dem Match energiegeladen heimfahren – dank neuer Ladestation ist das jetzt möglich.
Immer mehr Menschen setzen auf E-Mobilität und reisen elektrisch zum Training, zum Match oder zu Vereinsveranstaltungen an. Doch gerade im ländlichen Raum fehlen oft passende Lademöglichkeiten, insbesondere in unmittelbarer Nähe von Sportplätzen und Sporthallen. Hier setzt die vom Allgemeinen Sportverband Österreich (ASVÖ) initiierte e-Power-Initiative an: Sportstätten sollen vermehrt mit einer Ladeinfrastruktur ausgestattet werden – zum Nutzen von Vereinen, Mitgliedern sowie der Zuschauer.
Projekt soll ausgeweitet werden
Als erster Verein im Burgenland erhielt der SC/ESV Parndorf unter Präsident Gerhard Milletich eine E-Ladestation, die von ASVÖ-Burgenland-Präsident Robert Zsifkovits und Landessekretärin Eva-Maria Schimak übergeben wurde. Nun soll das Projekt Schritt für Schritt auf das gesamte Burgenland ausgeweitet werden.
Nachhaltige Unterstützung für Vereine
Die Ladestationen werden vom ASVÖ gefördert und gelten als zusätzliche Einnahmequelle für Vereine, die eine Vertriebspartnerschaft mit einem Stromanbieter abschließen und dadurch direkt eine Vereinsprovision erhalten. So entsteht ein innovatives Modell, das Sportvereine nachhaltig unterstützt und gleichzeitig die Infrastruktur im regionalen Raum stärkt.
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