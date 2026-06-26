16 Abende & 21 Künstler beim Kultur Sommer Güssing

Unter dem Motto „Echte Menschen!“ versammelt der KULTUR SOMMER GÜSSING von Juli bis August namhafte Künstler:innen ebenso wie spannende neue Stimmen.
Den Auftakt bildet eine prominent besetzte Eröffnungsgala mit u. a. Thomas Stipsits, Dirk Stermann, Christof Spörk, Andreas Vitásek, u.v.m., wobei das Event durch die fantastische Blechmusik von „Da Blechhauf’n„ begleitet wird. Ergänzt wird das Programm durch die ORF-Tafelrunde mit u. a. Gerald Fleischhacker, Eva Maria Marold und Herbert Steinböck, sowie Soloabende von Josef Hader und Alfred Dorfer, Malarina, den Kernölamazonen und Benedikt Mitmannsgruber.
Neben großen Namen der heimischen Kabarettszene setzt das Festival auch auf besondere Programmformate: So sorgen Kabarettist:innen im Doppelpack für abwechslungsreiche Unterhaltung auf höchstem Niveau. Mit Isabell Pannagl und Gerald Fleischhacker sowie Christina Kiesler und Christian Dolezal treffen unterschiedliche Handschriften aufeinander – ein spannendes Wechselspiel aus Themen und Humorzugängen, das den Blick auf „echte Menschen“ facettenreich erweitert.
Neuer Ort, neue Ära
Eingebettet ist dieses Jubiläum in einen Aufbruch: Mit der Eröffnung des generalsanierten Frank Hoffman Kulturzentrums Güssing am 9. Mai beginnt eine neue Ära. Der traditionsreiche Standort entwickelt sich zu einem modernen Zentrum für Kunst, Kultur und Begegnung und bietet mit erweiterten Bühnen und neuen Räumlichkeiten beste Voraussetzungen für ein vielseitiges Festivalerlebnis.
Einen besonderen Akzent setzt Intendant Andreas Vitásek selbst: Anlässlich seines 70. Geburtstags und 45 Jahren auf der Bühne präsentiert er sein Jubiläumsprogramm „WIE ES MIR GEFÄLLT“, das im Rahmen des Kultur Sommers am 1. August als offizielle Premiere zu sehen ist. Darin verbindet er Altbewährtes mit neuem Material, improvisiert, wechselt spielerisch zwischen Formaten und gewährt Einblicke in bislang ungelesene Texte. Ein Abend nach dem Prinzip Vitásek: unvorhersehbar, persönlich – und jedes Mal anders.
Andreas Vitásek möchte vor allem ein Zeichen setzen: „Kabarett lebt von echten Menschen – von ihren Widersprüchen, ihren Schwächen und ihrem Humor. Genau das wollen wir in Güssing zeigen: Programme, die berühren, zum Lachen bringen und vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken anregen.“
Bühne frei für die nächste Generation
Ein besonderer Fokus liegt auf der Förderung junger Talente: Mit dem Gewinner des Burgenländischen Kabarettpreises 2025 Sebastian Humi sowie Barbara Eichberger, die neben dem Publikumspreis beim Burgenländischen Kabarettpreis 2025 auch beim Grazer Kleinkunstvogel als Gewinnerin ausgezeichnet wurde, stehen zwei vielversprechende Newcomer auf der Bühne. Mit frischen Perspektiven, Mut zur Eigenständigkeit und großer Authentizität verkörpern sie eine neue Generation des Kabaretts – ganz im Sinne des Festivalmottos „Echte Menschen!“.
Dass die neue Generation beim KULTUR SOMMER GÜSSING nicht nur zu Gast ist, sondern aktiv mitgestaltet, zeigt sich auch im Finale des diesjährigen Burgenländischen Kabarettpreises am 20. Juli: Moderiert von Flo und Wisch wird die Bühne hier zum Schauplatz jener Stimmen, die das Kabarett von morgen prägen.
Literarischer Ausklang
Im September klingt dieses Kulturerlebnis mit dem Literaturherbst im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf stimmungsvoll aus. Mit Michael Schottenberg und Martina Parker rücken dabei das Erzählen, Erinnern und die leisen Zwischentöne des Lebens in den Mittelpunkt. Neben Veranstaltungen im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf setzt eine besondere Indoor-Veranstaltung im Kulturzentrum Güssing einen weiteren Akzent:
Tarek Leitner lädt zu seinem ganz persönlichen literarischen Streifzug durch die Geschichte
KULTURZENTRUM GÜSSING
ERÖFFNUNGSGALA „Echte Menschen!“ 12.Juli
Thomas Stipsits, Isabell Pannagl, Sebastian Humi, Christoph Spörk, Barbara Eichberger, Christina Kiesler, Andreas Vitásek, Dirk Stermann
Gerald Fleischhacker, Gudrun Nikodem-Eichenhardt, Eva Maria Marold, Andreas Vitásek, Herbert Steinböc
MALARINA „Trophäenraub“ 18.Juli
FINALE DES BGLD. KABARETTPREISES 2026 20.Juli
CHRISTINA KIESLER & CHRISTIAN DOLEZAL 22.Juli
„Nachspielzeit“ | „Tante Pepi“
GERALD FLEISCHHACKER & ISABELL PANNAGL 23.Juli
„Alter Nicer Mann“ | „Neues aus dem Dachgeschoss“
SEBASTIAN HUMI & EICHBERGER U. NIEMAND 27.Juli
„Arabisch-Katholisch-Schwul“ | „Gemeindebau“
CHRISTOF SPÖRK „Maximo Lieder“ 28.Juli
BENEDIKT MITMANNSGRUBER „1996“ 29.Juli
KERNÖLAMAZONEN „20 Jahre Liebe & Kernöl“ 30.Juli
JOSEF HADER & ALFRED DORFER „Indien“ 31.Juli
ANDREAS VITÁSEK „Wie es mir gefällt“ 1.Aug
TAREK LEITNER 19.Sept
„Augenblicke der Republik“
FREILICHTMUSEUM GERERSDORF
MARTINA PARKER „Comedy & Crime“ 12.Sept
Ganz im Sinne des Festivalmottos „Echte Menschen!“ erwartet das Publikum ein Kultursommer voller Begegnungen, Humor und unvergesslicher Momente. Das vollständige Programm finden Sie unter www.kultursommer.net.