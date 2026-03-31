Paukenschlag im Gemeinderat: „Familypark“ vertagt!

Das sagt der Familypark

„Das stimmt. Wir haben am 12. März unsere Maßnahmen präsentiert. Dazu gehören Verbesserungen beim Ordnerdienst, die Ausweitung der Öffnungszeiten zur Entzerrung, die Schließung der oberen Ausfahrt, um zu verhindern, dass die Vergnügungsanlage über Güterwege verlassen wird, eine Optimierung des Befüllungskonzepts der Parkplätze und die Beschleunigung des Verkehrsflusses von der Zufahrt bis zum Parkplatz durch Verminderung von anhaltenden Fahrzeugen“, bestätigt Andreas Schauer, der Technische Direktor des Familyparks. Das Konzept sei für „gut befunden“ worden. An der Umsetzung werde gerade gearbeitet. Auch die von Rust gewünschte Pförtnerampel werde implementiert: „Die Kosten übernimmt der Familypark.“