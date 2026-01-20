Familypark-Ausbau: Grüne-Chefin zieht rote Linien

Verkehrsthema angehen

Für den Freiheitlichen braucht es außerdem eine bessere Verkehrslösung. Beim Kreisverkehr vor dem Park komme es regelmäßig zu Staus. „Der Kreisverkehr bringt nicht die Lösung, die man sich davon erwartet hat.“ Teilweise würden die Parkbesucher einen Umweg über die Güterwege zwischen den Weingärten nehmen, um sich den Stau zu ersparen. „Es ist ja auch im Sinne des Familyparks, wenn es ein gutes Verkehrskonzept gibt, das ihren Besuchern eine entspannte Anreise ermöglicht, anstatt im Stau zu stehen“, sagt Ries. Für ihn ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Verkehrsthema endlich anzugehen.