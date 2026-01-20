Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klare Ansagen

Familypark-Ausbau: Grüne-Chefin zieht rote Linien

Burgenland
20.01.2026 06:00
Die beabsichtigte Vergrößerung des „Familypark“ im burgenländischen St. Margarethen beschäftigt ...
Die beabsichtigte Vergrößerung des „Familypark“ im burgenländischen St. Margarethen beschäftigt viele verschiedene Interessensgruppen.(Bild: Andreas Hafenscher)
Porträt von Petra Klikovits
Porträt von Christoph Miehl
Von Petra Klikovits und Christoph Miehl

Die Online-Petition „Rettet das Ruster Hügelland“ findet immer mehr Unterstützer. Das entgeht auch Burgenlands Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner nicht. Die Familypark-Erweiterung braucht klare Grenzen, sagt die Grüne-Chefin und pocht auf Transparenz und eine strenge Prüfung.

0 Kommentare

Die Expansionspläne, die dem französischen Unternehmen „Compagnie des Alpes“ für den Familypark vorschweben, sorgen weiterhin für Meinungsverschiedenheiten. Der St. Margarethener ÖVP-Bürgermeister Eduard Scheuhammer und der Gemeinderat unterstützen „den aktuellen Masterplan, der uns vorliegt“, immerhin erhielt die Gemeinde laut Gemeindefinanzbericht 2024 mit 850.441 Euro die höchste Lustbarkeitsabgabe im Land. Zudem würden Investitionen in Milliardenhöhe neue Arbeitsplätze schaffen und die Wertschöpfung für die Region steigern. Auch für Rusts SPÖ-Bürgermeister Gerold Stagl steht der ökonomische Nutzen im Vordergrund, auch wenn die Vergnügungssteuer dort zuletzt nur 186.256 Euro in die Kassa spülte.

St. Margarethens ÖVP-Bürgermeister Eduard Scheuhammer: Seine Gemeinde würde im Fall einer ...
St. Margarethens ÖVP-Bürgermeister Eduard Scheuhammer: Seine Gemeinde würde im Fall einer Familypark-Erweiterung wohl enorm profitieren.(Bild: Reinhard Judt)

Profit ist nicht alles
Doch es reiche nicht, nur wirtschaftliche Interessen im Blick zu haben. Sie sollten „Hand in Hand mit dem Naturschutz gehen und die Lebensqualität der Menschen vor Ort berücksichtigen“, mahnt Landeshauptmann-Stellvertreterin und Grüne-Chefin Anja Haider-Wallner: „Aus der Petition ‘Rettet das Ruster Hügelland’ geht hervor, dass viele Bürger erhebliche Sorgen wegen weiterer Versiegelung von Grünland, Lärm, Emissionen und zusätzlicher Verkehrsbelastung haben. Diese Anliegen müssen ernst genommen werden.“

Vize-Landeshauptfrau Anja Haider-Wallner zeigt sich in der Causa hart.
Vize-Landeshauptfrau Anja Haider-Wallner zeigt sich in der Causa hart.(Bild: Bildquelle: Büro LH-Stv.in Haider-Wallner)

UVP-Pflicht neu prüfen
Jede Weiterentwicklung müsse daher „transparent, rechtskonform und sämtlichen Vorgaben entsprechend“ geplant werden, betont Haider-Wallner: „Noch wurde kein entsprechendes Projekt bei den Behörden eingereicht. Sobald Unterlagen vorliegen, werden diese sachgemäß geprüft und allen umwelt- und verkehrstechnischen Standards entsprechend bewertet.“

Und was ist mit dem Feststellungsbescheid des Landes aus dem Jahr 2023, aus dem hervorgeht, dass für die Parkflächenerweiterung auf Ruster Hotter um 1,7 Hektar keine Umweltverträglichkeitsprüfung vonnöten ist? „Wenn zusätzlich andere Vorhaben geplant sind, muss die UVP-Pflicht noch einmal geprüft werden. Das gilt auch hotterübergreifend. Für alle weiteren Vorhaben, die in der Petition genannt sind, ist der Bescheid keine Basis!“

FPÖ kritisiert Pläne
Für den Ruster FPÖ-Gemeinderat und neu gewählten FPÖ-Klubobmann Christian Ries sind die vorgesehenen Bauhöhen und das hohe Verkehrsaufkommen die größten Kritikpunkte an den Plänen des Familyparks. Die Blauen haben deswegen als einzige gegen eine Umwidmung gestimmt. Es gehe hier um die Sichtachsen, auch wenn Grüngürtel mit Wald geplant seien.

Verkehrsthema angehen
Für den Freiheitlichen braucht es außerdem eine bessere Verkehrslösung. Beim Kreisverkehr vor dem Park komme es regelmäßig zu Staus. „Der Kreisverkehr bringt nicht die Lösung, die man sich davon erwartet hat.“ Teilweise würden die Parkbesucher einen Umweg über die Güterwege zwischen den Weingärten nehmen, um sich den Stau zu ersparen. „Es ist ja auch im Sinne des Familyparks, wenn es ein gutes Verkehrskonzept gibt, das ihren Besuchern eine entspannte Anreise ermöglicht, anstatt im Stau zu stehen“, sagt Ries. Für ihn ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Verkehrsthema endlich anzugehen.

Kritik gibt es am Verkehr, der im Sommer für Staus sorgt. Viele, aber bei weitem nicht alle ...
Kritik gibt es am Verkehr, der im Sommer für Staus sorgt. Viele, aber bei weitem nicht alle Lenker, haben den Familypark als Ziel.(Bild: Reinhard Judt)

Fixe Außengrenzen vorgesehen
Stadtchef Gerold Stagl (SPÖ) sieht die Petition als Teil des demokratischen Prozesses. Man müsse aber bei den Fakten bleiben und nicht mit Fake News arbeiten, betont er. Durch die Erweiterung sei mehr Fläche für eine gleichbleibende Anzahl an Besuchern vorgesehen. Außerdem gebe es jetzt absolute Außengrenzen für den Park, im Masterplan sei die maximale Fläche definiert.

Die Bauhöhe von bis zu 25 Meter sieht er weniger dramatisch. Diese werde nur „Ausreißer“ betreffen, beispielsweise bei der Errichtung einer Achterbahn.

Verkehr soll flüssiger werden
Beim Thema Verkehr meint Stagl der Kreisverkehr habe die Situation weder verschlechtert noch verbessert. Seitens des Familyparks habe man sich aber bereit erklärt, die Flüssigkeit des Verkehrs am Parkgelände zu optimieren. Das betrifft vor allem den Parkplatz und den Eingangsbereich, wo viele Autos halten, um Besucher aussteigen zu lassen. Weiters sei eine ergänzende Ampellösung beim Kreisverkehr vorgesehen, die ebenfalls eine Entlastung bringen soll. Sollte die Besucherzahl irgendwann erhöht werden, ist auch aus Sicht von Stagl ein neues Verkehrskonzept unerlässlich.

Familypark wendet sich an Bürger
Ergänzend dazu wendet sich der Familypark nun auch per Postwurfsendung an die Haushalte. Darin werden die Pläne im Detail ausgeführt und Fakten dargelegt. Man setze auf einen sachlichen, faktenbasierten Dialog sowie auf eine proaktive, offene Kommunikation mit den Gemeinden, wird darin betont.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-6° / -3°
Symbol wolkig
Güssing
-10° / -3°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-6° / -2°
Symbol heiter
Neusiedl am See
-7° / -3°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
-6° / -3°
Symbol wolkig

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
175.724 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
154.681 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
135.569 mal gelesen
Mehr Burgenland
Illegale Migration
Schutz der Grenze ist im Fokus der Länder
BASKETBALL-LEGENDE
Die Leidenschaft kennt kein Ablaufdatum
Prozess in Eisenstadt
Und es gibt Leberkäsesemmeln bis zum Lebensende
Klage hatte Erfolg
Reha-Geld für Physiotherapeutin erkämpft
Jetzt 30% sparen!
Musik & große Gefühle: Das Phantom der Oper
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf