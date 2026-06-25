Designer-Outlet: Diebe stolperten über Schuhe

Für zwei 37-Jährige klickten im Outlet-Center die Handschellen. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren.
Die Aufmerksamkeit eines Mitarbeiters des Designer Outlet-Center Parndorf führte zur Festnahme zweier mutmaßlicher Diebe. Nachdem die beiden Männer ein Paar Schuhe an sich genommen und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen hatten, verfolgte der Angestellte einen der Verdächtigen bis zu dessen Fahrzeug und verständigte die Polizei. Die alarmierten Beamten trafen dort kurze Zeit später auf einen 37-jährigen serbischen Staatsbürger.
Von Schuhen bis zum E-Bike
Bei der Kontrolle seines Pkws staunten sie nicht schlecht: Neben den gestohlenen Schuhen fanden die Polizisten acht zerlegte Markenfahrräder, ein E-Bike sowie mehrere neuwertige Kleidungsstücke. Dem zweiten Verdächtigen gelang zunächst die Flucht. Die eingeleitete Fahndung führte jedoch rasch zum Erfolg. Der ebenfalls 37-jährige Serbe konnte wenig später im Nahbereich angehalten und festgenommen werden. Bei den Einvernahmen zeigten sich die beiden Männer hinsichtlich der Diebstähle im Outlet-Center geständig.
Ermittlungen laufen
Zur Herkunft der aufgefundenen Fahrräder machten die Beschuldigten allerdings keine Angaben. Die Ermittler prüfen nun, ob die sichergestellten Räder aus weiteren Straftaten stammen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Beschuldigten in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Die sichergestellten Kleidungsstücke wurden dem betroffenen Geschäft bereits wieder ausgefolgt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
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