Designer-Outlet: Diebe stolperten über Schuhe

Von Schuhen bis zum E-Bike

Bei der Kontrolle seines Pkws staunten sie nicht schlecht: Neben den gestohlenen Schuhen fanden die Polizisten acht zerlegte Markenfahrräder, ein E-Bike sowie mehrere neuwertige Kleidungsstücke. Dem zweiten Verdächtigen gelang zunächst die Flucht. Die eingeleitete Fahndung führte jedoch rasch zum Erfolg. Der ebenfalls 37-jährige Serbe konnte wenig später im Nahbereich angehalten und festgenommen werden. Bei den Einvernahmen zeigten sich die beiden Männer hinsichtlich der Diebstähle im Outlet-Center geständig.