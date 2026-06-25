Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Parndorf

Designer-Outlet: Diebe stolperten über Schuhe

Burgenland
25.06.2026 15:59
Die Diebe hatten Schuhe an sich genommen und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen.
Die Diebe hatten Schuhe an sich genommen und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen.(Bild: Zwefo)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Für zwei 37-Jährige klickten im Outlet-Center die Handschellen. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren.

0 Kommentare

Die Aufmerksamkeit eines Mitarbeiters des Designer Outlet-Center Parndorf führte zur Festnahme zweier mutmaßlicher Diebe. Nachdem die beiden Männer ein Paar Schuhe an sich genommen und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen hatten, verfolgte der Angestellte einen der Verdächtigen bis zu dessen Fahrzeug und verständigte die Polizei. Die alarmierten Beamten trafen dort kurze Zeit später auf einen 37-jährigen serbischen Staatsbürger.

Von Schuhen bis zum E-Bike
Bei der Kontrolle seines Pkws staunten sie nicht schlecht: Neben den gestohlenen Schuhen fanden die Polizisten acht zerlegte Markenfahrräder, ein E-Bike sowie mehrere neuwertige Kleidungsstücke. Dem zweiten Verdächtigen gelang zunächst die Flucht. Die eingeleitete Fahndung führte jedoch rasch zum Erfolg. Der ebenfalls 37-jährige Serbe konnte wenig später im Nahbereich angehalten und festgenommen werden. Bei den Einvernahmen zeigten sich die beiden Männer hinsichtlich der Diebstähle im Outlet-Center geständig.

Ermittlungen laufen
Zur Herkunft der aufgefundenen Fahrräder machten die Beschuldigten allerdings keine Angaben. Die Ermittler prüfen nun, ob die sichergestellten Räder aus weiteren Straftaten stammen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Beschuldigten in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Die sichergestellten Kleidungsstücke wurden dem betroffenen Geschäft bereits wieder ausgefolgt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
25.06.2026 15:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
19° / 33°
Symbol wolkenlos
Güssing
16° / 33°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
16° / 33°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
18° / 34°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
16° / 33°
Symbol wolkenlos

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
126.186 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
117.034 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
109.842 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1281 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1152 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
976 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Mehr Burgenland
Beschluss ist gefasst
Proteste nutzten nichts: Familypark wird größer!
Neue E-Ladestation
Volle Kraft voraus für unsere Sportvereine
Gefährliche Krankheit
„Goldgelbe Vergilbung“ erreicht Weinreben in Gols
Krone Plus Logo
Sorge nach Testung
Asbestgefahr? Verwirrung um Bodenhilfsmittel
Nachteile befürchtet
Schulschließungen: Schülerzahl entscheidet jetzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf