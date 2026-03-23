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Ökologe warnt vor geplanter Familypark-Erweiterung

Burgenland
23.03.2026 05:00
Der Familypark zwischen St. Margarethen und Rust ist der größte Freizeitpark Österreichs.
Der Familypark zwischen St. Margarethen und Rust ist der größte Freizeitpark Österreichs.(Bild: Staudinger Franke)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Am kommenden Samstag startet der „Familypark“ im burgenländischen St. Margarethen in eine neue Saison. Zeitgleich nimmt die Debatte um die geplante Erweiterung des Vergnügungsparks Fahrt auf. 

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Am 30. März, also zwei Tage nach dem Saisonstart im Familypark, wird bei einer Sitzung des Ruster Gemeinderats im Restaurant „Niki am Hafen“ darüber abgestimmt, ob der Teilbebauungsplan beim sogenannten „Ruster Pfarrumriss“ nun beschlossen wird und wenn ja, in welcher Art und Weise. Das sorgt schon im Vorfeld für Spannung.

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