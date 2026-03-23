Ökologe warnt vor geplanter Familypark-Erweiterung

Am 30. März, also zwei Tage nach dem Saisonstart im Familypark, wird bei einer Sitzung des Ruster Gemeinderats im Restaurant „Niki am Hafen“ darüber abgestimmt, ob der Teilbebauungsplan beim sogenannten „Ruster Pfarrumriss“ nun beschlossen wird und wenn ja, in welcher Art und Weise. Das sorgt schon im Vorfeld für Spannung.