Asbest: Anwalt warnt vor Klagen in Milliardenhöhe

Hohe Sanierungskosten

Gleichzeitig räumte der Jurist ein, dass ihm nicht sämtliche Unterlagen des Landes vorliegen würden. Einzelne Fälle würden derzeit geprüft. Betroffenen privaten Hausbesitzern rät er zunächst, sich an die Lieferanten beziehungsweise Erzeuger des Materials zu wenden. Eine Klage solle nur das letzte Mittel bleiben. Greenpeace sieht unterdessen weiterhin enorme finanzielle Folgen. Umweltchemiker Herwig Schuster spricht vom „teuersten Umweltskandal in der Geschichte Österreichs“. Die Organisation geht von mindestens 1,6 Milliarden Euro an Entsorgungs- und Sanierungskosten aus. Gesundheitskosten seien darin noch nicht enthalten.