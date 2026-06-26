Deutschland stellt bitteren WM-Rekord ein

Die DFB-Elf blieb auch im neunten WM-Spiel in Folge ohne Zu-null-Spiel. Damit wurde ein Negativrekord eingestellt, der zuvor nur zu Beginn der deutschen WM-Geschichte Bestand hatte. Bereits zwischen der ersten WM-Teilnahme 1934 und dem Turnier 1954 kassierte Deutschland in neun WM-Partien hintereinander mindestens ein Gegentor.