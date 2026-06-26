Deutschland stellt bitteren WM-Rekord ein

Zwar ist Deutschland bei der Fußball-WM fix im Sechzehntelfinale, doch defensiv präsentiert sich die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bislang alles andere als sattelfest. Nach der 1:2-Niederlage gegen Ecuador steht ein historischer Negativwert zu Buche.
Die DFB-Elf blieb auch im neunten WM-Spiel in Folge ohne Zu-null-Spiel. Damit wurde ein Negativrekord eingestellt, der zuvor nur zu Beginn der deutschen WM-Geschichte Bestand hatte. Bereits zwischen der ersten WM-Teilnahme 1934 und dem Turnier 1954 kassierte Deutschland in neun WM-Partien hintereinander mindestens ein Gegentor.
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