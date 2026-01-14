Protest gegen Familypark: „Wollen kein Disneyland“

Es regt sich Widerstand

„Als wir von der Größe erfuhren, waren wir schockiert. Eine solche Dimension ist völlig fehl am Platz! Es kann nicht sein, dass dieses Vorhaben das Landschaftsbild, den Status des UNESCO-Weltkulturerbes sowie die angrenzenden Naturräume beeinträchtigt und unsere Region den Interessen eines ausländischen Konzerns mit rein monetärem Fokus geopfert wird“, sagen die Frauen, die die „Zerstörung der einzigartigen Umgebung“ nicht stillschweigend hinnehmen wollen und nun aus Protest die Petition „Rettet das Ruster Hügelland“ gestartet haben. Sie richtet sich an den Ruster SPÖ-Bürgermeister Gerold Stagl.